Controverse avec Erdogan : Marine Le Pen appelle à durcir la réponse

Paris, 2020 (AFP) - La présidente du RN, Marine Le Pen, a réagi

dimanche aux attaques verbales contre le président Emmanuel Macron du

président turc, Recep Tayyip Erdogan, en appelant à une réponse française et

européenne plus forte.

Le rappel à Paris de l’ambassadeur de France à Ankara "est un geste

significatif, on ne peut pas dire que c’est un geste fort", a-t-elle estimé

lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

A la suite de l’Elysée samedi soir, le chef de la diplomatie européenne,

Josep Borrell, a dénoncé dimanche les propos « inacceptables » du président turc

Recep Tayyip Erdogan, qui avait mis en question « la santé mentale » de son

homologue français Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les

musulmans.

Mme Le Pen a invité à se tourner vers l’Union européenne pour l’interroger

sur sa « complaisance totale » envers la Turquie. Ankara, a-t-elle soutenu, fait

un « chantage » à la rétention des migrants présents sur son sol en échange de

« milliards » versés par Bruxelles. Selon elle, « un signal clair » serait

« d’abord arrêter de leur verser de l’argent ».

"M. Erdogan a choisi de ne pas présenter de condoléances après la

décapitation d’un professeur et préfère insulter gravement le Président de la

République alors que la France est en deuil. Le rappel de notre ambassadeur

était inévitable et doit être salué", avait précédemment tweeté Mme Le Pen.

Le député LR Eric Ciotti a jugé pour sa part que "cette Turquie n’a plus

rien à faire dans l’OTAN et ne peut pas intégrer l’Union Européenne ! Il est

temps de s’affirmer et d’être clair sur la scène internationale".