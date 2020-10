Istanbul, AFP- Un responsable de la présidence turque a

affirmé dimanche que les « caricatures offensantes » du prophète Mahomet étaient

utilisées pour intimider les musulmans en Europe sous le prétexte de la

liberté d’expression, alors que la tension monte entre Ankara et Paris.

Fahrettin Altun, directeur de communications à la présidence, a accusé

l’Europe de diaboliser les musulmans, comme les juifs l’avaient été dans les

années 1920.

"La politique insidieuse des caricatures offensantes, des accusations de

séparatisme contre les musulmans et des perquisitions de mosquées ne sont pas

liées à la liberté d’expression« , a affirmé M. Altun en anglais sur Twitter. »Il s’agit d’intimider les musulmans et de leur rappeler qu’ils sont les

bienvenus pour continuer à faire fonctionner l’économie de l’Europe, mais

qu’ils n’en feront jamais partie - sur fond de de discours sur l’intégration",

a-t-il ajouté.

Il a soutenu que cette attitude à l’égard des musulmans était "étrangement

familière« et ressemblait à »la diabolisation des juifs européens dans les

années 1920".

Ces commentaires sont intervenus alors que la France a rappelé son

ambassadeur en Turquie pour consultations, à la suite de propos extrêmement

violents samedi du président Recep Tayyip Erdogan contre Emmanuel Macron, au

sujet des l’affaire des caricatures.

Le président Erdogan avait mis en doute la « santé morale » du président

français et l’avait invité à « se faire soigner ».

Emmanuel Macron avait promis de ne pas « renoncer aux caricatures » du

prophète Mahomet lors d’un hommage au professeur Samuel Paty, décapité par un

assaillant islamiste après avoir montré à ses élèves des dessins de Mahomet à

l’occasion d’un cours sur la liberté d’expression.

La représentation des prophètes est strictement interdite par l’islam.

Il y a deux semaines, M. Erdogan avait déjà dénoncé comme une provocation

les déclarations du président français sur le « séparatisme islamiste » et la

nécessité de « structurer l’islam » en France.

"Certains dirigieants européens aujourd’hui ne visent pas seulement les

musulmans parmi eux. Ils attaquent nos valeurs et nos textes sacrés, notre

prophète et nos dirigeants politiques - tout notre mode de vie", a encore

ajouté M. Altun.

Il a affirmé que les Européens devaient réaliser que "les musulmans ne

partiront pas parce que vous ne voulez pas de nous. Nous n’allons pas tendre

l’autre joue quand vous nous insultez. Nous allons nous défendre et défendre

les nôtres à tout prix".