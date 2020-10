Après ses attaques, Erdogan critiqué en France de gauche à droite

De Marine Le Pen (RN) à Adrien Quatennens (LFI), les attaques verbales contre le président Emmanuel Macron de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont été vivement critiquées par les politiques français dimanche. La présidente du RN a réagi en particulier en appelant à une réponse française et européenne plus forte. Le rappel à Paris de l’ambassadeur de France à Ankara « est un geste significatif, on ne peut pas dire que c’est un geste fort », a-t-elle estimé lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. A la suite de l’Elysée samedi soir, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé (...)