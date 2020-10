Nouvelle manif monstre pour la reconnaissance de l’Artsakh

Froid de glace entre la France et la Turquie, délégation de parlementaires français en Arménie, grincements de dents de la Russie … autant de signaux montrant que la situation bouge enfin.

Raison de plus pour se rassembler partout dans le monde et notamment ce dimanche 25 octobre à Paris, à l’appel du CCAF, entre deux lieux hautement symboliques : le parvis des Droits de l’Homme et le ministère des Affaires Etrangères.

Près de 20 000 manifestants et de très nombreux élus ont défilé en demandant l’intervention de la France et plus largement de la communauté internationale, à la fois pour obtenir la reconnaissance de l’Artsakh mais aussi l’instauration d’une paix durable.

Tout le long du cortège, les organisateurs ont rappelé les buts de cette mobilisation, avec des mots simples, en insistant sur le pacifisme des Arméniens et sur la lutte contre le terrorisme qui se joue actuellement en Artsakh. Des propos qui ont touché les spectateurs, applaudissant depuis leur fenêtre ou à la terrasse des cafés.

Plusieurs prises de parole ont eu lieu au départ de la manifestation ou pendant le trajet.

Mourad Papazian, co-président du CCAF, a vivement dénoncé les propos insultants d’Erdogan à l’encontre du président Macron et a insisté sur la nécessité de la France à se faire respecter.

Ara Toranian, co-président du CCAF a fait le lien avec le génocide de 1915, opposant le peuple d’Arsakh qui se bat pour sa survie et par amour de la démocratie et le duo Turquie/Azerbaïdjan qui cherche uniquement une solution militaire.

Patrick Karam, vice-président du Conseil Régional d’Ile de France a fustigé la Turquie qui intervient partout et s’en prend aux chrétiens d’Orient. Il a rappelé les violences exercées par l’Azerbaïdjan à partir de 1988.

Le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert a mis en avant l’importance de lutter contra la désinformation. Même loin du front, il est ainsi possible d’apporter un soutien.

Le Docteur Jean-Michel Ekherian, de retour d’une mission en Artsakh, a présenté la situation difficile des populations. Il a cependant insisté sur leur détermination et a appelé à rester très mobilisés pour les soutenir

Jean-Didier Berger, maire de Clamart, a apporté le soutien de Valérie Pécresse, présidente du Conseil Régional d’Ile de France. Il va pour sa part demander à son conseil municipal de voter la reconnaissance de l’Artsakh.

Denis Larghero, maire de Meudon. Va lancer la même démarche. Il a rappelé que le combat contre le négationnisme s’est soldé par un succès.

Arrivés aux abords du quai d’Orsay sous une pluie battante, les manifestants ont renouvelé leur demande demandé à Jean-Yves le Drian, sortir d’une neutralité qui fait le jeu des Azéris pour assurer la protection de l’Artsakh.

Reportage photo de Jean Eckian