Aliev fait part de ses conditions pour envisager un cessez-le-feu

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a déclaré que Bakou était prêt à mettre fin aux hostilités dans et autour du Haut-Karabagh si l’Arménie acceptait un accord-cadre de paix proposé par les États-Unis, la Russie et la France.

« Nous sommes prêts aujourd’hui à négocier un cessez-le-feu, a-t-il prétendu aux micros de la chaîne Fox News TV dans le cadre d’une interview publiée dimanche par son bureau. Mais en même temps, l’Arménie, par la voix de son Premier ministre, doit dire qu’elle soutient les principes de base [d’un règlement du Karabagh] rédigés par les États-Unis, la Russie et la France. »

Aliyev a (...)