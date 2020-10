Les États-Unis pressent l’Azerbaïdjan d’accepter un cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabagh, a dit hier le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O’Brien.

« Sous la direction du président, nous avons passé tout le week-end à essayer de négocier la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. L’Arménie a accepté un cessez-le-feu. L’Azerbaïdjan ne l’a pas encore fait », a regretté O’Brien à CBS.

« Nous les poussons [l’Azerbaïdjan] à le faire », a-t-il précisé.

Le président américain Donald Trump a également commenté la guerre du Karabagh lors d’un rassemblement de campagne électorale dans le New Hampshire : « Les Arméniens, ce sont des gens incroyables, ils se battent comme des diables, et nous allons faire quelque chose« . »Les problèmes qu’ils ont, les morts, les combats et tout le reste, on va résoudre ça, ça va être facile", a ajouté Trump, sans en dire plus.

O’Brien et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo ont rencontré séparément les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais à Washington vendredi dans le cadre des efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis un mois au Karabagh.

« Lors de ma rencontre avec le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais [Jeyhun Bayramov], j’ai fait pression pour un cessez-le-feu immédiat, puis un retour aux négociations facilitées par le Groupe de Minsk avec l’Arménie, a déclaré O’Brien peu après. Il n’y a pas de solution militaire possible."

Pompeo a affirmé, pour sa part, avoir discuté avec Bayramov et le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian « des mesures pour mettre fin à la violence dans le conflit du Haut-Karabagh ».

Selon l’agence de presse Reuters, Mnatsakanian a qualifié sa rencontre avec Pompeo de « très bonne » en quittant le département d’État américain. Il a confié que les travaux sur un cessez-le-feu se poursuivraient.

La Russie et la France ont déjà négocié des accords de cessez-le-feu arméno-azerbaïdjanais respectivement les 10 et 17 octobre. Les accords n’ont pas mis fin aux hostilités dans et autour du Karabagh, les parties belligérantes s’accusant mutuellement de ne pas les respecter.

L’Arménie affirme que les efforts pour mettre fin aux hostilités sont également entravés par la Turquie, une affirmation rejetée par Ankara et Bakou. Pompeo a critiqué le rôle de la Turquie dans le conflit du Karabagh la semaine dernière.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a prétendu, quant à lui, que les puissances de médiation devraient faire pression sur l’Arménie si elles veulent arrêter la guerre.

« Nous avons une condition : si les pays qui ont soutenu l’Arménie et créé pendant près de 30 ans les conditions de son occupation de nos terres veulent un cessez-le-feu, ils doivent faire pression sur l’Arménie, a taclé Aliev, selon TASS. Le Premier ministre arménien doit déclarer que son pays quittera les territoires occupés. Nous n’avons pas entendu une telle déclaration. »