Karen Shakaryan et Hunan Hayroumyan deux nouveaux Héros de l’Artsakh

Sur ordre du commandement du ministère de la Défense de l’Artsakh, le général Karen Shakaryan et le vice-commandant Hunan Hayroumyan ont été promu par le titre suprême de Héros de l’Artsakh. Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh reprend l’information sur sa page facebook. Il écrit que ces titres de Héros de l’Artsakh furent décernés au regard de leur courage et héroïsme et leurs « services exceptionnels » à l’Artsakh. Les deux Héros de l’Artsakh ont reçu la médaille de l’Aigle d’or.

« Vive l’Armée arménienne ! » conclut Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan