Genocide Watch déclare l’Urgence Génocidaire : L’Azerbaidjan en Artsakh

En septembre 2020, les troupes azerbaïdjanaises ont franchi la « ligne de contact » qui divise le Karabakh. La Turquie est intervenue du côté de l’Azerbaïdjan. L’Arménie soutient l’Artsakh. L’Azerbaïdjan utilise des drones à guidage laser fournis par la Turquie et Israël pour cibler les troupes, les villages et les civils arméniens. Les offensives militaires azerbaïdjanaises contre des civils sont des crimes de guerre au sens des Conventions de Genève.

La création de la République démocratique d’Azerbaïdjan en 1918 a commencé avec l’extermination systématique des populations arméniennes vivant en Azerbaïdjan et dans les provinces du Nakhitchevan et du Haut-Karabakh. Souvent considérées comme une extension de la déportation et du génocide des Arméniens ottomans en 1915, les forces azerbaïdjanaises à Bakou ont massacré au moins 15 000 civils arméniens lors des « Journées de septembre ». Les Azerbaïdjanais ont également massacré 1 000 Arméniens en 1919-1920 dans les villes du Karabakh de Shusha et Khaibalikend. Ces massacres génocidaires historiques contribuent à la méfiance des Arméniens à l’égard de l’Azerbaïdjan aujourd’hui.

Le régime soviétique a mis fin aux massacres contre les Arméniens, mais le différend sur le Haut-Karabakh lors du démantèlement de l’Union soviétique a ravivé la violence contre la minorité arménienne en Azerbaïdjan. De 1988 à 1990, des foules azerbaïdjanaises ont volé, battu, violé et assassiné des Arméniens de souche dans les villes de Sumgait, Bakou et Kirovabad. Cette campagne de terreur a provoqué l’expulsion forcée de presque tous les Arméniens vivant en Azerbaïdjan.

En 1988, un parlement a été formé dans le Haut-Karabagh et lors d’un référendum, les citoyens arméniens de la région ont voté pour l’indépendance, déclarant la République d’Artsakh. Les Azerbaïdjanais ont boycotté le référendum. Une guerre civile de 6 ans a suivi. Les forces arméniennes ont vaincu les forces azerbaïdjanaises et de nombreux Azerbaïdjanais ont fui le Haut-Karabakh. Pendant la guerre, les forces azerbaïdjanaises ont bombardé Stepanakert, tuant plus de 100 civils arméniens, et les forces azerbaïdjanaises ont détruit des villages arméniens, tué des civils et mutilé des cadavres. Lors d’un massacre important dans le village de Marga, les forces azerbaïdjanaises ont assassiné plus de 100 civils arméniens en avril 1992.

Le gouvernement azerbaïdjanais dirigé par Ilham Aliyev nie toute violence contre les Arméniens et est également un déni du génocide arménien de 1915 commis par l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan refuse aux Arméniens déplacés le droit de retour et interdit à une personne d’origine arménienne d’entrer sur son territoire. Le gouvernement azerbaïdjanais promeut le discours de haine et encourage la violence contre les Arméniens. Ramil Safarov, un soldat azerbaïdjanais, a assassiné le soldat arménien Gurgen Margaryan avec une hache en 2004. À son retour chez lui, le gouvernement azerbaïdjanais a acquitté Safarov du meurtre et lui a décerné les honneurs pour son service en Azerbaïdjan. En 2016, les troupes azerbaïdjanaises ont décapité le soldat yézidi-arménien Kyaram Sloyan et ont publié des photos de sa tête coupée sur le site de médias sociaux VKontakte.

Les Nations Unies, la Russie et la Croix-Rouge ont appelé à un cessez-le-feu, mais il a été ignoré par les deux parties.

En raison de sa négation du génocide passé contre les Arméniens, de son utilisation officielle du discours de haine et du ciblage actuel des civils en Artsakh,

Genocide Watch considère que l’Azerbaïdjan est au stade 9 : Extermination et au stade 10 : déni.

Genocide Watch recommande :

- Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait exiger que l’Azerbaïdjan cesse toutes les manœuvres offensives contre la République d’Artsakh et ordonne un « cessez-le-feu » du chapitre 7 dans le conflit actuel.

- Le Conseil de sécurité devrait demander les « bons offices » du Secrétaire général de l’ONU et du Groupe de Minsk pour résoudre le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

- Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo sur la vente d’armes à l’Azerbaïdjan.

- Une force de maintien de la paix des Nations Unies devrait être créée et positionnée le long de la ligne de contact pour dissuader les attaques de l’Azerbaïdjan contre les Arméniens en Artsakh.

- Les dirigeants du monde devraient condamner les discours de haine et la négation du génocide par le régime Aliyev.