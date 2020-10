Lobby : Mercury Public Affairs met fin à son contrat avec la Turquie

LOS ANGELES, Californie - Mercury Public Affairs a mis fin à son enregistrement en tant qu’agent étranger de la République de Turquie en réponse aux appels de la communauté arménienne demandant la fin de l’association de l’entreprise avec le régime turc au milieu de son soutien à la guerre génocidaire de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.

« En raison de l’activisme persistant de notre communauté et du soutien inébranlable de nos amis aux postes élus, je viens d’être informé par Fabian Núñez, qui est associé au bureau de Mercury à Los Angeles, que Mercury Public Affairs mettrait fin à son enregistrement en tant qu’agent étranger de la Turquie », a fait remarquer la présidente du conseil d’administration du Comité national arménien d’Amérique - Région occidentale (ANCA-WR), Nora Hovsepian. « Nous nous félicitons de la décision de Mercure de se tenir du bon côté de l’histoire en mettant fin à son association avec le gouvernement de la Turquie et ses politiques génocidaires, et nous espérons que cette décision servira d’exemple à chaque entité qui travaille pour ou avec les régimes autoritaires de Turquie et d’Azerbaïdjan. »

Cette décision fait suite à des pressions considérables exercées par les élus locaux et étatiques et les organisations communautaires arméno-américaines, montées sur Mercure pour son association contraire à l’éthique avec le régime turc. La semaine dernière, une série de lettres a été adressée à Mercury demandant la résiliation de son contrat avec le gouvernement turc, y compris des quinze membres du conseil municipal de Los Angeles, des superviseurs du comté de Los Angeles Kathryn Barger et Hilda Solis, du sénateur de l’État de Californie Anthony Portantino, Ardy Kassakhian, membre du conseil municipal de Glendale, et seize membres de l’Assemblée législative de l’ État de Californie .

De plus, le Los Angeles Community College District (LACCD) a initié la clause de résiliation de son contrat avec Mercury dans le cadre d’une manifestation de solidarité avec la communauté arménienne.

Mercury Public Affairs, une société de stratégie publique, représente de nombreux clients de haut niveau dans les domaines des affaires, de la politique et de la société civile, notamment Microsoft, American Airlines, Starbucks, Comcast, Charter Cable, SoCalGas et Grubhub, entre autres.

Pendant des années, Mercure a rendu des services stratégiques, politiques et d’affaires publiques à la République de Turquie et a été complice du blanchiment des innombrables violations des droits humains perpétrées par le régime génocidaire d’Erdogan. En février 2020, Mercury a signé un contrat avec l’ambassade de Turquie à Washington DC à hauteur d’un million de dollars.

Mercury a une longue histoire de collaboration non seulement avec le gouvernement turc, mais avec ses nombreux mandataires. Mercury a rendu des services au Conseil américano-turc des affaires turco-américaines (TAIK) - dirigé par un proche allié du président turc Erdogan, Mehmet Yalcindag. L’année dernière, les dépôts de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers montrent que Mercury a contacté plus de 150 bureaux du Congrès au nom de TAIK pour organiser des réunions pour le ministre turc de l’Économie Berat Albayrak - qui se trouve également être le gendre du président Erdogan.

La décision de Mercury de mettre fin à son enregistrement en tant qu’agent étranger de la Turquie fait également suite aux décisions du groupe Livingston et de DLA Piper de mettre fin à leur représentation de l’Azerbaïdjan au milieu d’un tollé public croissant concernant la Turquie et l’agression génocidaire de l’Azerbaïdjan contre les Arméniens d’Artsakh.

Les gouvernements turc et azerbaïdjanais ont cherché pendant des années à imposer un bâillon sur la politique américaine des droits de l’homme par leurs tentatives insidieuses de nier le génocide arménien et de saper les droits fondamentaux des Arméniens d’Artsakh. Les deux États se classent parmi les pires au monde en termes de normes démocratiques, de libertés des médias et de droits civils et politiques fondamentaux.

« La Turquie et l’Azerbaïdjan ont dépensé des millions au cours des années pour embaucher des sociétés d’affaires publiques pour nettoyer leur image publique - entachées d’un bilan déplorable en matière de droits de l’homme et d’un mépris sévère pour les libertés démocratiques », a déclaré Hovsepian. « Les mesures prises par DLA Piper, le groupe Livingston et maintenant Mercury Public Affairs sont une étape importante pour mettre un terme à la machine d’influence turco-azerbaïdjanaise et empêcher leur exercice d’influence étrangère malveillante ici aux États-Unis.