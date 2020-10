Trump s’exprime sur le conflit

Voici la traduction des propos tenus par Donal Trump il y a une heure dans le salon ovale de la maison blanche. Il répond à une question sur le conflit ainsi :

"Trump : Oui, nous en parlons, nous travaillons avec l’Arménie ; nous avons une très bonne relation avec l’Arménie, ce sont des gens très bien, ils sont si dévoués, ce sont des gens incroyables. Et nous verrons bien ce qui se passera.

Journaliste : Parlez-vous avec l’un des dirigeants ?

Trump : Je ne veux pas le dire, mais nous verrons bien ce qui se passera. Je pense que de très bons progrès ont été réalisés à cet égard. Nous avons beaucoup de personnes vivant dans ce pays originaires d’Arménie, et ce sont des gens formidables. Et nous allons les aider."