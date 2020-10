Le ministère russe des Affaires étrangères appelle au retrait urgent des combattants étrangers du Karabakh

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Oleg Syromolotov a rencontré l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie auprès de la Fédération de Russie Vardan Toghanyan.

Les parties ont échangé leurs vues dans le contexte de l’escalade en cours dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.

« Le caractère inacceptable du transfert de militants de formations armées illégales d’un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord vers la région et la nécessité de leur retrait immédiat de là ont été soulignés », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.