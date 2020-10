Arayik Harutyunyan demande à la Russie de faire cesser la guerre entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan afin de laisser place aux négociations

Aujourd’hui dans une lettre ouverte adressée au président de la Russie Vladimir Poutine, Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh évoquant les liens séculaires entre l’Artsakh et la Russie qui a « toujours tendu la main aux Arméniens dans les situations difficiles dans cette partie du monde » a fait un bref rappel historique des liens fortes entre la Russie et les Arméniens de l’Artsakh. Il a en outre rappelé les « 90 000 Arméniens de l’Artsakh qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale et dont la moitié s’est sacrifié pour la patrie ». Evoquant la possibilité d’un second génocide du peuple arménien Arayik Harutyunyan a demandé à Vladimir Poutine « d’utiliser toutes vos possibilités pour faire cesser la guerre pour des négociations de paix autour d’une table ».

Krikor Amirzayan