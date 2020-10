Le membre du Congrès David Cicilline appelle les États-Unis à reconnaître l’Artsakh

« Aujourd’hui, alors que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo rencontre les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, il doit savoir qu’il y a un argument historique fort à faire pour l’indépendance de l’Artsakh » a déclaré aujourd’hui le représentant David Cicilline dans un communiqué.

« Cette terre fait partie de l’Arménie historique et est peuplée d’Arméniens depuis des milliers d’années. Berceau du christianisme, son paysage est couvert d’églises et de monastères construits il y a des centaines d’années. Ce sont les mêmes églises qui sont bombardées et attaquées aujourd’hui par l’armée azerbaïdjanaise », a déclaré le membre du Congrès.

« Il existe également un argument juridique convaincant en faveur de la liberté de l’Artsakh, fondé sur le droit international et les principes communément admis de l’autodétermination démocratique. Mais, aujourd’hui, la revendication d’indépendance la plus urgente de l’Artsakh est celle de la survie. Entrant maintenant dans la quatrième semaine des attaques brutales de l’Azerbaïdjan, les citoyens de l’Artsakh sont laissés à l’abri contre une pluie de bombes à fragmentation illégales, ils savent que tout retour au contrôle azerbaïdjanais les exilerait de leur patrie historique », a-t-il ajouté.

« Si l’Azerbaïdjan a jamais eu une revendication sur l’Artsakh, sur la base du découpage partisan soviétique ou de toute autre affirmation ténue de souveraineté, ils ont aujourd’hui, par leurs propres actions, perdu ces droits. Chaque bombe lancée, chaque balle tirée, chaque attaque de drone visant les civils de l’Artsakh renforce les arguments déjà solides de cette République démocratique en faveur de la liberté », a déclaré le représentant David Cicilline.

« Avec l’histoire et le droit international déjà du côté de la reconnaissance de l’Artsakh, nous voyons aujourd’hui que la survie même de cette fière terre dépend des États-Unis et de la reconnaissance internationale du statut d’indépendance de la République d’Artsakh. Pour cette raison, je me joins à mes collègues du Congrès pour appeler à la reconnaissance totale et formelle de l’Artsakh par les États-Unis », a-t-il conclu.