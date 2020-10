Visite de la délégation parlementaire de la France en Arménie et en Artsakh

Paris, le 23 octobre 2020

Communiqué de Florence Provendier, députée de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine

Une délégation française de parlementaires se rendra en République d’Arménie et en République d’Artsakh du 24 au 27 octobre 2020. Fin septembre, les forces azéries ont attaqué le Haut-Karabakh faisant de nombreuses victimes parmi les civils. Depuis, malgré plusieurs appels au cessez-le-feu et l’implication du Président de la République française pour trouver une résolution à ce conflit, la situation reste extrêmement inquiétante. Par ce déplacement, les parlementaires souhaitent alerter sur le drame qui se joue en Artsakh et témoigner de notre lien particulier avec l’Arménie, fruit d’une amitié historique.

« Notre pays préside avec la Russie et les États-Unis le groupe de médiation de Minsk qui doit parvenir à trouver une issue au conflit entre les deux territoires du Caucase. Nous avons une grande responsabilité diplomatique et humanitaire », rappelle la députée Florence Provendier.

Le 17 octobre après l’annonce d’un deuxième cessez-le-feu, la présidence française s’est déclarée « très attentive et restera engagée pour que les hostilités cessent durablement et que des discussions crédibles puissent rapidement s’engager. » Pour autant, la trêve n’a pas été respectée : les attaques ont continué, y compris dans des zones peuplées.

Sur le sol national, la communauté arménienne représente plus de 600 000 personnes. Par ailleurs, elle est très présente dans la circonscription de Florence Provendier à Issy-les-Moulineaux. « Je pense à notre communauté arménienne qui souffre de voir ses concitoyens attaqués. Cette visite diplomatique est un témoignage de soutien mais aussi une manière d’alerter l’opinion publique sur un conflit dramatique qui se joue aux portes de l’Europe. »

Le voyage parlementaire vise à renforcer les liens entre l’Arménie et la France et à identifier sur place les contours d’un différend au retentissement mondial. Il est l’expression d’un soutien fort et d’une volonté de faire cesser la surenchère qui pourrait mener à l’internationalisation du conflit. À ce titre, Florence Provendier restera vigilante quant à l’évolution de la situation dans le Caucase.

Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine

Florence Provendier a un double parcours professionnel de cadre dirigeante en entreprise et en ONG. Depuis toujours, son moteur est de s’investir sans relâche pour un monde plus éthique, plus juste. A ce titre, elle est bénévole dans des associations qui défendent les droits de l’enfant, l’éducation et l’avenir de la planète. Née à Saint Denis (93), elle a eu la chance de grandir dans les Côtes d’Armor et habite à Issy-les-Moulineaux depuis près de 30 ans. Épicurienne dans l’âme, elle a fait l’école hôtelière de Dinard, avant de poursuivre ses études à Londres puis à Cergy où elle a obtenu en 1988 un M.B.A à l’ESSEC, tout en travaillant. Forte d’une solide expérience en entreprise, elle a contribué à faire grandir des organisations avec un goût affirmé pour le développement, la communication et la R.S.E, mais avant tout celui de fédérer les femmes et les hommes avec lesquels elle a travaillés. En 2011, elle va à Saint-Jacques-de-Compostelle et décide de s’engager professionnellement dans l’humanitaire. Elle rejoint le mouvement En Marche ! en 2016 pour la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.

Suppléante de Gabriel Attal lors des élections législatives de 2017 dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine, elle devient députée le 17 novembre 2018 à la suite de sa nomination au gouvernement. À l’Assemblée nationale, elle siège à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, qui traite également des sujets relatifs à la vie associative et au sport. En 2020, elle a fait adopter une proposition de résolution pour prendre en compte les droits de l’enfant dans tous les travaux parlementaires