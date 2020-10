Communiqué de l’Organisation Terre et Culture

L’Organisation Terre et Culture condamne avec la plus grande fermeté l’offensive militaire de très grande envergure, lancée conjointement par l’Azerbaïdjan et la Turquie le 27 septembre 2020, contre le territoire arménien du Haut-Karabakh (République autodéterminée d’Artsakh) et les populations civiles qui y vivent.

Cette guerre extrêmement violente a déjà fait un trop grand nombre de victimes. Les populations civiles, qui sont intentionnellement ciblées, subissent un tribut inhumain et sont condamnées à l’exode. Cette guerre totale, menée par deux États surarmés et dictatoriaux, est l’expression historique renouvelée d’une haine insatiable envers la civilisation arménienne, sa population, son identité et sa culture. Cette guerre révèle explicitement non seulement l’intention, mais aussi la mise en œuvre d’un processus génocidaire, qui vise à la destruction définitive de ce qu’il reste de l’Arménie historique, de ses territoires, de ses habitants et de son patrimoine.

L’Organisation Terre et Culture s’associe pleinement et sans réserve aux appels lancés par la nation arménienne, en Arménie comme en diaspora, pour une reconnaissance officielle et universelle par les plus hautes instances internationales, de l’indépendance de la République d’Artsakh, en tant qu’État de droit arménien.

L’Organisation Terre et Culture appelle également à la mise en œuvre de sanctions internationales contre les régimes turc et azerbaïdjanais et notamment contre leurs dirigeants, Recep Tayyip Erdogan et Ilham Alyiev, qui enfreignent toutes les règles, législations et conventions relatives au droit international et aux droits de l’homme, se rendent coupables de tentative de génocide, font usage de bombes à sous-munitions, emploient des mercenaires djihadistes acheminés depuis le Proche-Orient, bombardent massivement les populations civiles et détruisent leur patrimoine.

En tant qu’organisation œuvrant depuis plus de 40 ans pour la préservation et la valorisation du patrimoine architectural arménien, l’Organisation Terre et Culture est également scandalisée par le bombardement ciblé de la cathédrale Ghazanchetsots de Chouchi, qui avait été restaurée après la première guerre d’Artsakh (1988 -1994).

L’Organisation Terre et Culture est d’autant plus attachée à cette ville de Chouchi, que notre organisation y a réalisé de nombreuses campagnes de volontaires dans les années 2000 et notamment pour y restaurer et moderniser son hôpital.

Parce que soutenir la population arménienne sur place est notre priorité absolue, l’Organisation Terre et Culture a fait un don de 20 000 €, adressé au Fonds arménien de France. Nous encourageons l’ensemble de nos membres et de nos sympathisants à faire de même, à la hauteur de leurs moyens respectifs.

Ensemble, restons mobilisés et œuvrons collectivement pour que la paix et la justice soient retrouvées et pérennisées.