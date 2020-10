Pompeo rencontre ses homologues arménien et azerbaïdjanais

Ajoute rencontre avec le ministre arménien

Washington, 23 oct 2020 (AFP) - Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo

a rencontré séparément vendredi à Washington ses homologues arménien et

azerbaïdjanais pour tenter de trouver une issue au conflit qui fait rage dans

la province du Nagorny Karabakh.

M. Pompeo a d’abord accueilli le chef de la diplomatie azerbaïdjanais

Djeyhoun Baïramov puis, à une heure d’intervalle, le ministre arménien des

Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian.

Il n’a pas fait de déclarations à la presse à la fin des entretiens.

Les chancelleries de Bakou et Erevan ont exclu toute rencontre à trois dans

la capitale américaine.

Des petits groupes de manifestants portant des affiches de soutien à

l’Arménie et à l’Azerbaïdjan se sont invectivés à l’extérieur du bâtiment du

Département d’Etat, séparés par un agent de sécurité du ministère.

Avant ces rencontres, Mike Pompeo s’était montré prudent sur le résultats

de ces discussions, soulignant que deux cessez-le-feu précédents n’avaient pas

été respectés.

« C’est une situation diplomatique compliquée », a-t-il dit mercredi.

"Notre opinion, comme celle de pratiquement tous les pays européens, est

que la bonne voie est de stopper le conflit, de leur dire de faire baisser la

tension, que chaque pays devrait rester en dehors, n’alimente pas ce conflit,

ne fournisse pas de systèmes d’armement, de soutien« , a-t-il expliqué. »C’est à ce moment là qu’une solution diplomatique acceptable pour tous

peut potentiellement être trouvée", a ajouté M. Pompeo.

Les Etats-Unis, comme la Russie, ont multiplié les appels au cessez-le-feu

depuis la reprise des hostilités le 27 septembre dans le Nagorny Karabakh,

région à majorité arménienne ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à la chute

de l’URSS, lors d’une guerre ayant fait 30.000 morts.

Washington fait partie, avec la France et la Russie, du Groupe de Minsk

formé de longue date par l’Organisation sur la Sécurité et la Coopération en

Europe (OSCE) pour être le principal médiateur dans ce conflit.

La Russie est actuellement en première ligne pour tenter d’apporter une

réponse diplomatique aux hostilités, qui ont fait près de 5.000 morts selon le

président russe Vladimir Poutine.

Washington n’a officiellement pas pris partie dans ce conflit, mais Mike

Pompeo a récemment dit espérer que l’Arménie puisse « se défendre » face à

l’Azerbaïdjan et critiqué l’implication de la Turquie, un allié de Bakou.

Les Etats-Unis comptent une importante communauté arménienne et ont des

liens stratégiques avec l’Azerbaïdjan, une des rares nations musulmanes à

avoir des relations diplomatiques fortes avec Israël.