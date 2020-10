Lettre ouverte au Président de la République française, par leDr Vicken G. GARABEDIAN

19 Octobre 2020

Mr Emmanuel MACRON

President de la REPUBLIQUE FRANCAISE

Mr le Président

Vous connaissez la situation actuelle en ARTSAKH ( NAGORNI KARABAGH ) et en ARMENIE .

L’ARTSAKH est une terre Arménienne peuplée à 90 % d’ARMENIENS depuis plus de 2 millénaires . Partie intégrante de l’ARMENIE elle a été rattaché arbitrairement par STALINE à l’AZERBAIDJAN en 1921 . Rappelons que l’AZERBAIDJAN, peuplé par les tribus TATARES n’existait pas en tant qu’Etat jusqu’en 1918 …

Les villes de l’ARTSAKH ( NAGORNO KARABAGH ) sont à l’heure actuelle sous le feu des TURCS AZERIS , des soldats de la TURQUIE avec des forces spéciales turques engagées dans le Sud de l’ARTSAKH et des TERRORISTES mercenaires du Nord de la SYRIE, que la TURQUIE exfiltre vers l’AZERBAIDJAN .

L’existence même de l’ARTSAKH et de l’ARMENIE est en jeu .

Vos surveillances satellites , les informateurs et les journalistes sur le terrain dont certains ont été ciblés par les AZERIS vous tiennent certainement informés sur la responsabilité initiale de l’AZERBAIDJAN dans les bombardements des zones civiles avec bombes à fragmentation et dans le viol du cessez le feu en particulier dans le Sud du KARABAGH, quelques heures après qu’il ait été signé.

Nous avons apprécié vos déclarations énergiques et solitaires concernant les exactions de la TURQUIE en Méditerranée au détriment même d’autres membres de l’OTAN et des intérêts français dans la région et en particulier en LIBYE .

D’autres pays EUROPEENS sont malheureusement prêts à s’agenouiller devant la violence et l’impudeur du nouveau Sultan, ERDOGAN, qui se comporte dans le monde diplomatique civilisé comme un vulgaire « hooligan » . Le problème est que, plus il méprise ouvertement l’EUROPE et le DROIT INTERNATIONAL , plus l’EUROPE se fait silencieuse et impuissante .

Mr le Président , nous vous remercions également pour votre courageuse intervention où vous avez ouvertement nommé l’AZERBAIDJAN comme l’agresseur et la TURQUIE comme partie prenante active dans la guerre actuelle .

De tout temps les ARMENIENS ont regardé la France avec ESPOIR.

CERTES :

Il y eut certains épisodes douloureux survenus dans le passé, comme la perte définitive de la CILICIE ARMENIENNE lorsqu’en 1921 , l’armée française victorieuse a abandonné honteusement et en secret les arméniens ayant combattu avec elle ( La LEGION ARMENIENNE) qui furent massacrés par l’armée TURQUE de Mustapha KEMAL , le fondateur de la « TURQUIE MODERNE » - en fait celui qui a complété l’œuvre meurtrière des sinistres JEUNES TURCS de 1915 .

L’explication en était … un accord secret entre la Gouvernement Français et le sinistre Mustapha KEMAL .

MAIS :

Nous ne voulons pas retenir ces tristes faits , mais plutôt ce qui unit profondément la France et l’ARMENIE :

Des liens très anciens remontant au MOYEN AGE et au temps des CROISADES, existent entre la France et l’ARMENIE

La FRANCE a été l’un des premiers pays Européens qui a reconnu sans équivoque le GENOCIDE ARMENIEN

Depuis l’indépendance de l’ARMENIE , l’aide de la FRANCE a été constante ainsi que son soutien à la juste cause des ARMENIENS

La plus importante Communauté Arménienne de la DIASPORA , hormis les Etats Unis se trouve en France

C’est en raison de ces liens historiques et sentimentaux que nous vous écrivons la présente lettre

A présent, en ce moment fatidique de notre histoire , l’ARMENIE et l’ARTSAKH livrent une bataille très inégale dont dépend leur existence même, contre les forces TURQUES et AZERIES dont le but est d’anéantir définitivement ce qui reste des Arméniens . Mr ERDOGAN a d’ailleurs déclaré récemment qu’il allait « compléter le travail et en finir avec les Arméniens » c’est-à-dire que 105 ans après le GENOCIDE , toujours non reconnu par la TURQUIE, il veut achever l’annihilation du peuple Arménien .

Mr le Président , le FASCISME ISLAMIQUE de Mr ERDOGAN qui semble si ridicule et inimaginable en l’époque actuelle, n’a rien à voir avec l’ISLAM et pacifique que vous voulez encourager en FRANCE, mais il est beaucoup plus proche des hordes sauvages d’ATTILA et GENGIS KHAN . S’il n’est pas rapidement et fermement stoppé, il ne se limitera pas au CAUCASE et s’étendra vers l’EST mais aussi vers l’OUEST … c’est-à-dire vers l’EUROPE et la FRANCE bien sûr . Vous pouvez imaginer les réseaux sur lesquels s’appuiera la TURQUIE pour déstabiliser,au besoin, la France et l’EUROPE ….

Comme l’a exprimé VICTOR HUGO : « Les Turcs ont passé là .Tout est ruine et deuil . »

Si un pays en EUROPE peut faire comprendre aux nations Européennes ce qui se passe en ARTSAKH et en ARMENIE et ses implications potentielles dans chaque pays où vivent des citoyens Turcs , ce pays est bien la FRANCE .

Cependant Mr le Président , LE TEMPS PRESSE . Il ne sert plus de parler et de menacer mais c’est le temps d’AGIR car c’est au meurtre planifié de la population Arménienne de l’ARTSAKH auquel nous assistons

Est il possible d’assister encore à un ASSASSINAT sans tout faire pour arrêter le meurtrier qui ne se laissera pas stopper par de simples paroles si justes soient elles ?

Le GENOCIDE de 1915 n’aurait pas été possible si les NATIONS EUROPEENNES étaient intervenues activement .

Mr le Président :

Au nom de l’ amitié séculaire entre la FRANCE et l’ARMENIE

Au nom de l’importante Communauté Arménienne de FRANCE que vous savez être un modèle d’intégration

Au nom de la fidélité de tous les citoyens arméniens envers la FRANCE et ce qu’elle représente

Enfin au nom de la JUSTICE et de l’ETHIQUE

Nous vous demandons

d’AIDER ACTIVEMENT l’ARTSAKH et l’ARMENIE par tous les moyens que vous pouvez mettre en œuvre avant qu’il ne soit trop tard .

de RECUSER OFFICIELLEMENT la déclaration récente du Ministre Mr LE DRIAN (qu’elle vienne de lui-même ou de plus haut) qui affirme que la FRANCE doit rester « NEUTRE » dans ce conflit !...

Cette déclaration a INDIGNE L’ENSEMBLE de la COMMUNAUTE ARMENIENNE de FRANCE et elle sera relayée sur tous les réseaux sociaux .

Si la famille de Mr LE DRIAN était en train d’être massacrée oserait il avoir une telle attitude , rendant la FRANCE COMPLICE de l’aggression meurtrière actuelle et de l’intention GENOCIDAIRE de la TURQUIE comme nous l’avons noté plus haut ?

Mr le Président : La FRANCE vaut mieux que cette déclaration

L’envoi de médecins et de médicaments n’est qu’un palliatif et ne pourra aucunement résoudre le problème de fond :

qui doit être abordé par l’affirmation du DROIT à l’AUTO DETEMINATION des peuples dont le peuple de l’ARTSAKH.

et la reconnaissance officielle par la FRANCE de l’Indépendance de la REPUBLIQUE d’ARTSAKH

tout le reste ne sera que demi mesures qui ne pourront jamais donner une paix véritable à la région . La TURQUIE et son allié AZERI ne comprennent malheureusement que le langage de la force

Tout le peuple Arménien vous regarde Mr le Président, que ce soit de FRANCE, d’ARMENIE , de l’ARTSAKH, mais aussi de tous les pays du monde où « grâce » à la TURQUIE se trouve une communauté Arménienne .

Merci par avance de votre ACTION en ce moment où la MORT règne sur l’ARTSAKH et l’ARMENIE .

Respectueusement

Dr Vicken G. GARABEDIAN

Cardiologue – Professeur Associé à l’UNIVERSITE de MEDECINE D’ARMENIE ( YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY )

Président d’Honneur et Fondateur de l’UNION des ARMENIENS du CENTRE ( Association Culturelle et Philantropique )

President d’Honneur et Fondateur de l’ ECOLE ARMENIENNE d’ISSY les MOULINEAUX (HAMAZKAINE - TARMANTCHATZ )

Arménien de la DIASPORA, père de 6 enfants ( dont 52 membres de la famille ont été massacrés au cours du GENOCIDE de 1915)