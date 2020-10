Les missions américaines suspendent les services de visa, citant des « menaces terroristes »

Istanbul, 23 oct 2020 (AFP) - Les représentations américaines en Turquie

ont annoncé vendredi la suspension des services de visa en invoquant des

« informations crédibles » sur un risque d’attaques « terroristes ».

"La mission américaine en Turquie a reçu des informations crédibles de

potentielles attaques terroristes ou enlèvements visant les ressortissants

américains et d’autres nationalités à Istanbul, y compris contre le consulat

américain, ainsi que dans d’autres endroits en Turquie", a indiqué l’ambassade

américaine à Ankara dans un message annonçant la suspension des services de

visa dans le pays.

Les services aux citoyens américains ont également été suspendus dans les

cinq représentation américaines en Turquie, notamment l’ambassade à Ankara et

le consulat général à Istanbul, selon la même source.

Dans le même message, l’ambassade des Etats-Unis a exhorté les

ressortissants américains à "faire preuve de vigilance accrue dans les

endroits où des Américains ou des étrangers pourraient se rassembler, y

compris dans les tours de bureaux et les centres commerciaux".

Il leur est également demandé d’« éviter les attroupements » et "d’adopter

un profil bas".

En octobre 2016, Washington avait évacué d’Istanbul les familles de leur

personnel diplomatique et consulaire à la suite d’informations "indiquant que

des groupes extrémistes poursuivaient leurs efforts pour attaquer les

ressortissants américains dans les quartiers d’Istanbul où ils résident ou

qu’ils fréquentent".

La Turquie a été frappée en 2015 et 2016 par de nombreux attentats

meurtriers attribués ou revendiqués par le groupe Etat islamique, dont le

dernier en date a fait 39 morts, principalement des étrangers, dans une

discothèque huppée d’Istanbul la nuit du Nouvel An 2017.