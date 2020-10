L’Azerbaïdjan a perdu 6 539 soldats, 588 chars, 24 avions, 16 hélicoptères, 206 drones et 4 lance-missiles DOS

Le ministère arménien de la Défense vient de publier le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan depuis son agression de l’Artsakh le 27 septembre. Au cours de la dernière journée -jusqu’à ce matin- l’Azerbaïdjan a perdu 80 soldats (et mercenaires djihadistes), 4 drones et 8 chars.

Le bilan des pertes de l’armée azérie s’établit désormais à 6 539 soldat morts, 588 chars et véhicules blindés détruits, 24 avions, 16 hélicoptères et 206 drones détruits par les forces arméniennes ainsi que 4 lance-missiles DOS.

Krikor Amirzayan