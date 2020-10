TF1 : le coup de gueule de Simon Abakarian

Hier soir aux infos de tf1 Liseron Boudoul se met en scène en Azerbaidjan. Entourée de soldats dans un camps militaire azéri tenu secret, elle écoute un officier qui lui assure qu’ils gagneront, qu’ils sont mieux armés plus motivés, que le droit est de leur côté et ainsi de suite. Puis nous la retrouvons dans un village non loin de la frontière Arménienne, sous un abris improvisé (tellement improvisé qu’on y croit pas) avec des locaux. Ces derniers lui racontent leur « calvaire » quant aux « bombardements » Arméniens. Pas d’enquête, ni de questions pour vérifier ces dires. Si cette femme est journaliste alors moi je suis astronaute. Aucun traitement de fond , ni politique ni historique. Aucun mot sur la présence des instructeurs Turcs ni sur celle des Djihadistes coupeurs de têtes dans les rangs Azéri. Aucune analyse géopolitique.

Madame Boudoul ne fait pas son travail elle commente. Donne des nouvelles qui n’en sont pas. Elle semble réciter un texte avec dans sa voix une pseudo émotion qui donne envie de pleurer. Cette posture, cette médiocrité, cette absence de pensée serait elle la marque de votre chaine ? La prochaine fois engagez une actrice au moins ce sera bien joué. Parce que si ça c’est de l’info alors Mc do c’est de la gastronomie. Mesdames et messieurs les dirigeants de TF1 nous ne vous demandons pas de prendre part ou de défendre tel ou tel parti. Nous voulons du sérieux. Ici l’enjeu ce n’est pas de l’audimat, mais de la survie, en tout cas pour les Arméniens. Des humains civils et militaires sont en train de mourir. Vous ne pouvez pas envoyez une incompétente dire des obscénités pendant que meurent les gens. Ce conflit n’est pas un buzz c’est une tragédie.

Le traiter avec autant de dédain c’est mépriser les morts. Alors de grâce ne prenez plus la peine de le couvrir. Ou alors faite honneur à votre métier en l’exerçant comme il se doit, c’est à dire avec honnêteté et objectivité.

Simon Abkarian