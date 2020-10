Un soldat Azéri prisonnier de l’Armée arménienne de Défense confirme la présence d’instructeurs Turcs au sein de l’Armée azérie ainsi qu’à son commandement

Un soldat Azéri, Emin Pashkhali Zahiroglu, prisonnier des Forces arméniennes de l’Artsakh a confirmé la présence d’officiers Turcs au sein de l’armée azérie. Selon ce soldat Azéri, ce sont les spécialistes militaires Turcs qui organisent cette guerre de l’Azerbaïdjan face à l’Artsakh. Il raconte que lors de son instruction militaire de préparation à la guerre, il y avait trois Turcs. « On pouvait les remarquer par leur façon de parler et de leurs habits militaires. Les cours ils les réalisaient eux-mêmes selon leurs plans établis. Ces stages durèrent 10 à 15 jours. Ces Turcs se trouvent actuellement sur nos centres de commandement et sans leurs ordres, nos troupes ne peuvent pas agir seuls » dit le prisonnier de guerre Azéri.

Blessé et soigné dans un hôpital de Stepanakert, la santé du soldat Azéri est satisfaisante.