Un reportage de propagande turco-azérie provoque le scandale

TF1 qui s’est montré peu attentif à la « guerre » faisant rage au Haut-Karabakh depuis l’agression turco-azerbaïdjanaise du 27 septembre dernier a diffusé dans son journal de 20h du 22 octobre un reportage reprenant à son compte les éléments de langage de la propagande azerbaïdjanaise, sans le moindre recul critique, recoupement, vérification, sans la moindre mise en perspective. Cette partialité caricaturale a provoqué une flambée de protestations chez les téléspectateurs dont certains nous ont mis en copie de leurs lettres.

Le courrier de M. Frédéric D résume l’indignation provoquée par cet acte de propagande en faveur des agresseurs, les dictatures des régimes Aliev et Erdogan, dans le cadre d’une « guerre » totalement inégale.

Madame, Monsieur,

J’ai été profondément choqué par le reportage sur la guerre au Karabagh diffusé ce jour (21/10/20) au jt de 20H00.



En effet, le reportage est totalement partial et ne montre que le côté Azérie, il omet les faits essentiels liés à ce conflit :



• C’est l’Azerbaïdjan qui a attaqué et débuté cette guerre. Le Président Macron a clairement nommé l’Azerbaïdjan et la Turquie assistée de groupes djihadistes, comme étant les agresseurs. Ces informations ont été confirmées par les services russes, des ONG syriennes, les djihadistes eux-mêmes qui diffusent sur internet de nombreuses vidéos de leurs exactions contre les Arméniens pour le compte de l’Azerbaïdjan. Voulez-vous ces vidéos ?

• Des vidéos de décapitation de soldats arméniens et d’exécution de civiles par les soldats Azéris sont diffusées fièrement sur les réseaux azéris. Ces vidéos ont été récemment authentifiés (meta-defense.fr). Voulez-vous les recevoir ? Ce sont ces mêmes djihadistes qui nous attaquent en Europe et décapitent un professeur en France !

• Amnesty international a confirmé l’utilisation de bombes à sous munitions (interdites) par l’Azerbaïdjan qui bombarde quotidiennement les civiles, les églises et même les hôpitaux au Karabagh. Des journalistes de Le Monde en ont été les victimes. Avez-vous besoins des communiqués, témoignages et preuves factuelles ?

• Il y a un exode massif de 75000 civiles du Karabagh soumis aux bombardements quotidiens de l’Azerbaïdjan et à l’attaque des drones turcs. Avez-vous besoin des preuves ?

• La ville de Gandja bombardée par l’armée du Karabagh abrite un aéroport militaire d’où partent les F16 et les drones turcs qui bombardent les civiles au Karabagh. De nombreuses installations militaires de l’Azerbaïdjan y ont été placées, ce qui explique les bombardements. Voulez-vous des preuves ?

• Les Arméniens du Karabagh ne sont pas séparatistes. Le Karabagh était un territoire arménien que Staline a mis sous tutelle de l‘Azerbaïdjan avec un statut autonome, dans le cadre de sa politique de soviétisation du Caucase. Le Karabagh a demandé son indépendance avant même que l’Azerbaïdjan ne soit un état indépendant. Avez-vous besoin des sources historiques ?



Je suis à votre disposition pour vous fournir les éléments factuels sur tout ce qui est énoncé précédemment. Mais ne serait-ce pas le travail de vos journalistes ?



Nous sommes à la veille d’un second génocide arménien et peut-être d’un conflit mondial. Vous portez la responsabilité de la diffusion d’informations partiales et non vérifiées qui témoignent au mieux du manque de professionnalisme de vos journalistes ou au pire d’une volonté délibérée de désinformation.



J’espère que vous voudrez bien urgemment traiter de manière factuelle et objective ce conflit en faisant un reportage au Karabagh (Artsakh), avec l’éthique imposée par votre profession.

Sincères salutations,



Frédéric D.