Les Arméniens de Turquie sous pression alors que le conflit fait rage au Nagorny Karabakh

Istanbul, 23 oct 2020 (AFP) - Ils ont beau avoir adopté un profil bas

depuis le début des combats au Nagorny Karabakh, des membres de la petite

communauté arménienne de Turquie se sentent sous pression du fait du soutien

inconditionnel d’Ankara à l’Azerbaïdjan face l’Arménie dans ce conflit.

Depuis le début des affrontements le 27 septembre, l’Arménie et les

Arméniens en général sont en effet visés par un discours de haine par de

nombreux politiciens et des médias turcs.

"Les Arméniens autour de moi sont dévastés d’entendre depuis une dizaine de

jours ’Les Arméniens sont ceci, les Arméniens sont cela’. En fait, nous

étouffons. Lentement, jour par jour, heure par heure. Nous étouffons sous

votre haine", a écrit Delal Dink le 8 octobre dernier dans Agos,

l’hebdomadaire de la communauté arménienne de Turquie.

Les mots de la fille de Hrant Dink, journaliste arménien assassiné en 2007

à Istanbul, traduisent le climat d’inquiétude et de pression au sein de la

communauté arménienne du pays depuis le début des hostilités au Nagorny

Karabakh entre les séparatistes appuyés par l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président Recep Tayyip Erdogan a à plusieurs reprises qualifié l’Arménie

d’« Etat voyou », tandis que les chaînes turques évoquent de supposés "crimes de

guerre" commis par les Arméniens.

Des convois de voitures brandissant des drapeaux d’Azerbaïdjan, klaxonnant

à tout-va et lançant des slogans de haine ont fait le tour des quartiers

d’Istanbul connus pour être historiquement peuplés des Arméniens.

- « Je n’allume pas la télé » -

Pour de nombreux membres de la communauté, descendante des survivants du

génocide arménien de 1915 et comptant aujourd’hui environ 60.000 membres

vivant essentiellement à Istanbul, ces comportements ravivent leur malaise.

"Je n’allume jamais la télé chez moi, mais je vois le discours de haine et

la diabolisation des Arméniens qui y est propagé lorsque j’entre dans un

magasin où les gens regardent les infos", raconte Silva Ozyerli, une

Arménienne originaire de Diyarbakir, dans le sud-est du pays, et vivant à

Istanbul.

"Les médias et la rhétorique de l’Etat font de nous des ’ennemis’. Je me

sens prise en otage", ajoute-t-elle.

La vague de démocratisation du début des années 2000 en Turquie avait

pourtant quelque peu amélioré le quotidien de la communauté arménienne, qui

avait été, dans le passé, victime de nombreuses attaques et discriminations.

Pour Yetvart Danzikyan, le rédacteur en chef d’Agos, la situation est

aujourd’hui « pire que dans les années 1990 ».

"Les chaînes télévisées et les officiels répètent sans cesse à quel point

l’Arménie est un pays ’terroriste’. L’Arménie est ensuite remplacé par les

Arméniens dans les discours. Cela met naturellement les Arméniens de Turquie

sous tension. On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la rue",

s’alarme-t-il.

- « Traître » -

Lorsque des affrontements mineurs avaient eu lieu en juillet entre

l’Arménie et l’Azerbaïdjan, suivis d’une accalmie qui a précédé les combats en

cours, trois migrants d’Arménie avaient été attaqués et blessés par des

inconnus à Istanbul, avait rapporté le journal Agos.

"La montée d’un discours nationaliste est épuisante pour la communauté

arménienne qui se sent asphyxiée et acculée", ajoute M. Danzikyan.

Dans ce climat tendu, des appels pour la paix au Nagorny Karabakh

deviennent inaudibles ou, pire, assimilées à une trahison.

Garo Paylan, député arménien d’opposition du parti prokurde HDP, a été

accusé d’être « un traître » par des groupes nationalistes pour avoir appelé la

Turquie à « ne pas mettre de l’huile sur le feu » dans le conflit.

"J’ai seulement dit qu’il n’y aurait pas de gagnants dans cette guerre.

Etre contre la guerre a suffi pour que je sois désigné comme cible",

affirme-t-il.

Avant d’être assassiné en 2007 devant les locaux d’Agos, Hrant Dink s’était

dit « craintif tel un pigeon » face aux menaces qu’il recevait.

« Nous vivons aujourd’hui craintifs tels des pigeons », confie M. Paylan en

écho aux mots de Hrant Dink.

Pour le député, le climat de haine qui serait « attisé par le gouvernement »

risque de provoquer des « crimes de haine ».

« Nous avons perdu Hrant Dink dans une atmosphère similaire », prévient-il.

"Seul un climat de paix et la fin des discours de haine peuvent assurer la

sécurité de tous".

Par Fulya OZERKAN et Burcin GERCEK