Sortie prochaine du livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » de Corinne et Richard Zarzavatdjian

Après le très grand succès du livre « Cuisine d’Arménie » paru en 2018, Corinne et Richard Zarzavatdjian viennent d’écrire l’ouvrage « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » aux éditions Gründ, livre qui sera disponible en librairie le 5 novembre. Le livre est préfacé par Boris Cyrulnik.

La communauté arménienne en France est forte de plus de 600 000 Français répartis dans les grandes métropoles comme Nice, Marseille, Valence, Grenoble, Romans, Villeurbanne, Lyon,

Alfortville, Issy-les-Moulineaux, Clamart, Paris... Une diaspora active, omniprésente dans les milieux économiques, culturels, politiques et artistiques.

C’est l’histoire de cette communauté, que ce soit en France ou à l’étranger, sa culture, son patrimoine, son rôle et son empreinte à travers les siècles, que les auteurs nous font découvrir au fil des pages. Leur histoire familiale marquée par l’exode ayant suivi le génocide de 1915, qui est celle de la majorité des Arméniens, ressemble à une fresque, rythmée d’images, de couleurs, d’événements et de péripéties, transmise par leurs parents et grands-parents.

Au cœur de l’actualité et du conflit au Haut Karabagh (Artsakh en Arménien) où le peuple Arménien se bat pour sa survie contre l’Azerbaïdjan et la Turquie, ce livre, écrit à quatre mains met en lumière l’histoire et la richesse d’un patrimoine et d’une civilisation chrétienne qui a su au fil des siècles et malgré les persécutions et les massacres survivre, renaître, se réinventer sans cesse et s’intégrer en diaspora et notamment en France dans les années 20.

Un parcours d’intégration exemplaire qu’ils ont choisi ici de raconter sous la forme d’un dictionnaire personnel de 100 entrées de A à Z illustré de 250 images. Textes et documents se conjuguent pour faire connaître et aimer l’histoire des Arméniens, une diaspora riche d’une double culture, à la fois refuge, force et l’histoire des liens profonds et anciens qui unissent la France à l’Arménie.

« Ils sont Arméniens... de A à Z. »

Quelques entrées : Alphabet- Alexandre Dumas – Ararat – Apatrides – Bandes dessinées – Bretagne – Café – Colbert – Cinéma – Doudouk – Eglises – Éthiopie – Francophonie – Géographie - Génocide – Californie – Hermine – Hitler - Khatchkars – Lavash – Manouchian – Musique – Musa Dagh – Napoléon – Papier d’Arménie – Pain d’épices - Rungis – Traité de Sèvres – Supporters – Théâtre - Tallard – Vignes – Victor Hugo...

Ce livre a été rédigé à quatre mains par Corinne Zarzavatdjian, comédienne, et son frère Richard

Zarzavatdjian, journaliste à la télévision.

« L’Arménie et les Arméniens de A à Z » de Corinne et Richard Zarzavatdjian, 21 X 28 cm - 248 pages Prix : 29,95 €

