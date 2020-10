Mises à jour d’Artsakh : La COVID devient une nouvelle bataille de première ligne

Alors que les maires et les gouverneurs de toute l’Arménie ont répondu à l’appel du Premier ministre pour former des bataillons de volontaires, les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, après avoir rencontré leur homologue russe à Moscou, se rendent à Washington pour rencontrer le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. Lors d’une discussion au Valdai Club plus tôt ce soir, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays entretenait une relation spéciale avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan et qu’ils avaient un intérêt particulier à aider à trouver une solution au conflit. Au milieu de la diplomatie de la navette en cours et alors que les batailles continuent de faire rage sur la ligne de front, le nombre de cas de COVID-19 en Arménie a grimpé en flèche. Les responsables de la santé préviennent qu’avec le nombre de soldats blessés nécessitant des soins médicaux, si les gens ne commencent pas à suivre les directives anti-épidémiques,le système de santé pourrait s’effondrer.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

00h48 : Anna Naghdalyan, porte-parole du MAE : Aujourd’hui, le ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan a publié une déclaration manipulatrice, dans laquelle une tentative a été faite d’attribuer la position de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, qui rejette le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, du côté arménien.

L’agression militaire menée par l’Azerbaïdjan contre le peuple de l’Artsakh, avec la participation directe de la Turquie et des terroristes pro-turcs, vise à anéantir les peuples autochtones d’Artsakh et, dès le premier jour, s’est accompagnée de nombreuses violations des droit humanitaire et crimes de guerre. Dans ces circonstances, il est impératif d’assurer la sécurité existentielle du peuple d’Artsakh.

La République d’Arménie soutient systématiquement la mise en œuvre inconditionnelle des accords de cessation des hostilités énoncés dans les déclarations faites les 10 et 17 octobre, avec la médiation des dirigeants des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

En poursuivant constamment la position d’exclure le règlement militaire du conflit, nous soulignons une fois de plus que le conflit du Haut-Karabakh peut être résolu exclusivement par des moyens pacifiques, dans le cadre de la coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk, qui détient un mandat international.

Nous demandons à l’Azerbaïdjan et à son partisan la Turquie de ne pas saper les efforts de la communauté internationale pour établir un régime de cessez-le-feu vérifiable et de ne pas s’engager dans leur politique traditionnelle de transfert de blâme.

6 h : Comité national arménien d’Australie : La plus grande chambre parlementaire du plus grand État d’Australie, l’Assemblée législative de la Nouvelle-Galles du Sud, a officiellement reconnu l’indépendance de la République d’Artsakh.

Soutenue par le député du Dr Hugh McDermott, État membre de Prospect, et soutenue par le député Victor Dominello au nom du gouvernement, la motion, qui a également condamné les attaques actuelles de l’Azerbaïdjan et de la Turquie contre les Arméniens autochtones d’Artsakh, a voté 61 voix contre 2 votes.

La députée de Tanya Davies s’est également prononcée en faveur de la motion, adressant un puissant reproche à l’unique orateur contre la motion, Linda Voltz.

9 h 20 Artsrun Hovhannisyan, MoD : La situation dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan était relativement stable et tendue pendant la nuit. Les affrontements d’artillerie se sont poursuivis dans certaines régions.

Actuellement, des batailles localisées ont lieu dans toutes les directions de la ligne de front. En plus des batailles localisées, l’adversaire a également lancé des incursions subversives dans la direction centrale, qui ont été contrées avec succès par l’Armée de défense d’Artsakh.

Les unités de l’Armée de Défense répondent avec succès à toute tentative de changer la situation opérationnelle en leur faveur et continuent de s’acquitter de la tâche qui leur est assignée.

10h05 : Shushan Stepanyan, porte-parole du ministère de la Défense : la déclaration de l’Azerbaïdjan au sujet de l’Arménie tirant des missiles balistiques en direction de Gabala et Kurdamir est un mensonge. Aucune roquette n’a été lancée depuis le territoire de la République d’Arménie en direction de l’Azerbaïdjan.

11 h 05 : Selon le ministère des Situations d’urgence d’Artsakh, depuis le matin du 22 octobre, les forces azerbaïdjanaises utilisent l’artillerie en direction de Martuni et des villages environnants. Les informations sur les victimes et les dégâts ne sont toujours pas disponibles.

Maires, gouverneurs, volontaires pour servir dans les forces armées

12 h 00 : Un certain nombre de maires et de gouverneurs régionaux à travers l’Arménie rejoignent volontairement les forces armées arméniennes après l’annonce par le Premier ministre Nikol Pashinyan pour que le peuple forme des unités de volontaires pour protéger la patrie.



Diana Gasparyan, maire d’Echmiadzin

« Moi, la seule femme maire d’Arménie, j’annonce qu’aujourd’hui je ferai du bénévolat et défendrai ma patrie, et jouerai mon rôle pour la victoire », a déclaré Gasparyan, ajoutant qu’elle avait assisté aux enterrements des "braves martyrs d’Etchmiadzine, et partagé le chagrin de leurs épouses, mères et sœurs. « J’avais un sentiment de culpabilité. J’ai vu des soldats de 18 ans qui ont sacrifié leur vie pour la protection de notre patrie, et je leur dois autant que je peux. Maintenant, j’appelle les hommes d’Etchmiadzin à s’enrôler dans l’armée, à former des bataillons de volontaires et à défendre notre patrie.

Samvel Balasanyan, maire de Gyumri

« Chers concitoyens,

« Suite à l’appel du Premier ministre arménien, je me porte volontaire pour défendre notre sainte patrie. En ce moment crucial, nous nous unirons tous et nous lutterons ensemble pour remporter notre victoire moderne. »

Hayk Marutyan, maire d’Erevan

La formulation d’une unité de bataillon de volontaires d’Erevan est en cours. Hayk Marutyan, le maire de la ville dirigera l’unité.

Andrey Ghukasyan, gouverneur régional de Lori

« Suite à l’appel du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, moi, le gouverneur régional de Lori, Andrey Ghukasyan, sans aucune hésitation, je rejoins volontairement la mission sacrée de défendre ma patrie.

« Il y a quelques minutes, à l’issue de la session du conseil régional, les leaders communautaires de la région se sont joints à l’unanimité à l’appel du Premier ministre. Chers gens de Lori, c’est le moment, il n’y a pas de retour. Je crois en notre unité, je crois que défendre notre patrie est avant tout pour chaque Arménien.

Hayk Chobanyan, gouverneur régional du Tavush

"Chers compatriotes,

« En réponse à l’appel du Premier ministre, j’ai rencontré dans la soirée des dirigeants communautaires et administratifs de Tavush. Nous avons réaffirmé à l’unanimité notre volonté de nous enrôler et de défendre notre patrie. Des bataillons de volontaires communautaires sont en cours de formation. Notre patrie a besoin de nous tous pour renforcer la victoire sur le champ de bataille. Que chacun de nous fasse de son mieux pour la victoire, pour le bien de l’Arménie. "

Tigran Petrosyan, gouverneur de Shirak

« Chers compatriotes, chers citoyens de Shirak, en réponse à l’appel du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, nous lançons un appel aux habitants de notre région, aux structures gouvernementales et locales, aux représentants des partis de la région, aux organisations non gouvernementales, aux initiatives civiles se porter volontaire pour la mission sacrée - défendre notre patrie. Nous connaissons tous le tournant historique dans lequel nous vivons en ce moment - c’est un nouveau Sardarapat, c’est la lutte décisive de notre existence et de notre identité, et dans cette lutte nous avons une chose à faire - lutter jusqu’au bout, jusqu’à ce que le fin victorieuse.

Ararat Grigoryan, gouverneur régional de Vayots Dzor

« Chers compatriotes, chers citoyens de Vayots Dzor,

« Dans cette guerre à mort pour le bien de la patrie, nous traversons des épisodes difficiles mais cruciaux en tant que nation et peuple, non seulement pour garantir notre droit d’exister, mais aussi pour construire un avenir stable et heureux pour nos enfants. Le Premier ministre Nikol Pashinyan nous a appelés à nous unir, à former des bataillons d’autodéfense et à participer à la mission sacrée de défendre notre patrie.

« Suite à l’appel du Commandant suprême de la République d’Arménie, je me joindrai moi-même et j’encouragerai notre brave peuple de Vayots Dzor, à tous les habitants de notre région à se porter volontaires, à s’unir, à combattre et à poursuivre le travail inachevé de nos ancêtres, les peuple immortel au cœur de lion de Vayots Dzor. La protection de notre patrie, l’avenir paisible et sûr de nos mères et de nos enfants, la protection de nos maisons dépendent de chacun de nous. »

Hambardzum Matevosyan, gouverneur régional d’Armavir

Le gouverneur régional d’Armavir Hambardzum Matevosyan a annoncé la formation de troupes volontaires. Il a déclaré que les dirigeants de toutes les communautés régionales, dirigées par lui, sont prêts à s’enrôler dans les forces armées, à se rendre en Artsakh et à défendre la patrie.

Garik Sargsyan, gouverneur régional d’Ararat

« J’ai prêté serment militaire il y a 15 ans, et maintenant le moment est venu pour moi, fidèle à mon serment, avec mes camarades d’armes, de participer à la défense des frontières de la patrie et dans la cause sacrée d’assurer notre victoire.

« Des détachements de volontaires sont actuellement en cours de formation dans toutes les communautés de la région d’Ararat, qui seront dirigés par les chefs de la communauté ou par toute personne responsable de la communauté. Chers citoyens d’Ararat, dépêchez-vous de faire du bénévolat avec votre détachement régulier, rejoignons nos garçons héros combattant en première ligne. "

12 h 17 : Artsrun Hovhannisyan / MoD a annoncé que des batailles localisées tendues se poursuivent dans diverses directions. Différents groupes de troupes azerbaïdjanaises ont été neutralisés.

14 heures : le législateur russe Konstantin Zatulin n’a pas exclu la possibilité que la Russie intervienne militairement dans le conflit du Haut-Karabakh. Selon RIA Novosti , Zatulin a déclaré que l’Azerbaïdjan et la Turquie étaient à l’origine de l’attaque contre l’Artsakh et qu’il fallait rappeler aux deux pays « quel pays reste le leader dans l’espace post-soviétique ». Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’y avait pas d’alternative à un règlement pacifique.

17 h 00 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les noms de 40 militaires tués au combat.

Vardanyan, Mkrtich [Khachaturi], b. 1987

Balasanyan, Khachatur [Sergeyi], b. 1985

Grigoryan, Vanik [Araqeli], b. 1984

Sahakyan, Garnik [Roberti], b. 1985

Mardanyan, Hayk [Romiki], b. 1979

Babajanyan, Aleksey [Alekseyi], b. 1978

Gevorgyan, Artur [Rubiki], b. 1980

Kirakosyan, Armen [Asaturi], b. 1984

Melkonyan, Serob [Samveli], b. 1989

Shakhmuradyan, Hakob [Manveli], b. 1995

Kirakosyan, Artur [Avetisi], b. 1977

Avetisyan, Arsen [Sahaki], b. 1985

Davtyan, Gagik [Khachaturi], b. 1977

Tadevosyan, Vagharshak [Harutyuni], b. 1981

Ghanadyan, Shanen [Lavrenti], b. 1978

Mkrtchyan, Sargis [Feliksi], b. 1994

Sargsyan, Arshaluys [Gagiki], b. 1996

Hajinyan, Hovhannes [Ashoti], b. 1981 (réserviste)

Hovsepyan, Artur [Sosi], b. 1987

Ghularyan, Aram [Vazgeni], b. 1992

Amirkhanyan, Mkhitar [Martiki], b. 1989 (réserviste)

Edilyan, Arayik [Ararati], b. 1995

Khachatryan, Mayis [Vazgeni], b. 1987

Yenokyan, Artak [Samveli], b. 2000

Yesayan, Vashiktor [Grishayi], b. 1986

Grigoryan, Armen [Gagiki], b. 1988

Hovhannisyan, Hrant [Ararati], b. 1991

Simonyan, Gevorg [Grigori], b. 1987

Andresyan, Zhirayr [Sulikoyi], b. 1977

Martirosyan, Armen [Seyrani], b. 1987

Misakyan, Arkadi [Tigrani], b. 1985

Karapetyan, Harutyun [Hamleti], b. 1996

Gogoryan, Aren [Alexandri], b. 1991

Gasparyan, Sirekan [Aharoni], b. 1994

Varosyan, Avetik [Arseni], b. 1990

Ohanyan, Vakhtang [Aghvani], b. 1996

Gulinyan, Nver [Zhorayi], b. 1996 (réserviste)

Arushanyan, Eduard [Hrantiki], b. 1972 (réserviste)

Srapionyan, Arman [Artaki], b. 1999

Hakobyan, Davit [Gagiki], b. 2000

19h30 : Vahram Poghosyan, porte-parole du président de l’Artsakh, a écrit ce qui suit sur sa page Facebook : Les opérations militaires actives se poursuivent sur toute la ligne de front. L’Armée de défense est actuellement engagée dans des combats intenses près des villages de Shekher et Jivani dans la région de Martuni. L’adversaire a subi des pertes d’effectifs considérables.

19h52 : L’armée de défense rapporte que ses unités de défense aérienne ont abattu un autre UAV Bayraktar de fabrication turque.

Pashinyan : l’Arménie n’est pas opposée au déploiement de soldats de la paix

20h : Dans un extrait d’un entretien encore inédit, l’agence de presse russe INTERFAX cite le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan disant que la partie arménienne n’est pas opposée au déploiement de casques bleus dans la zone de conflit du Karabakh et que les soldats de la paix pourraient être russes. INTERFAX rapporte également Pashinyan disant que les points de vue azerbaïdjanais et arménien sur la composition des forces de maintien de la paix ne coïncident pas. La présence de soldats de la paix russes pourrait être un compromis atteint par les parties, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ayant de bonnes relations avec la Russie. Pashinyan est également cité comme disant qu’il est important de prendre en considération les autres pays de la région et que la force de maintien de la paix donnée sera en mesure de stabiliser la région et non l’inverse.

Un prisonnier de guerre azerbaïdjanais déclare des experts militaires turcs responsables de l’offensive de l’Azerbaïdjan contre le Karabakh

20h : Emin Bakhshalin Jahir Oghlu, prisonnier de guerre azerbaïdjanais et actuellement soigné dans l’un des hôpitaux d’Artsakh, a déclaré que des experts militaires turcs sont en charge de l’offensive azerbaïdjanaise contre l’Artsakh. Dans une vidéo , il dit que trois de ces experts sont venus avec eux pour dispenser une formation. C’était évident à partir de leur tenue militaire et de la façon dont ils parlaient. Il poursuit en disant que les cours ont été dispensés conformément aux programmes préparés par eux et ont duré entre dix et quinze jours. Selon Emin, ces experts sont actuellement aux postes de commandement et que les commandants azerbaïdjanais n’agissent pas de manière indépendante.

Parlant de son état de santé, le prisonnier de guerre azerbaïdjanais dit que ses blessures sont soignées et que les bandages sont changés tous les jours.

Le président russe déclare que le conflit a commencé avec le pogrom de Sumgait et que 5000 personnes sont déjà mortes pendant la guerre

20h15 : Alors que les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan se rendent à Washington pour rencontrer le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, le président Vladimir Poutine a déclaré qu’il espérait que l’Amérique agira avec la Russie pour essayer de trouver un règlement au conflit du Karabakh. Poutine a dit cela dans un programme appelé le Valdai Discussion Club ce soir. Le président russe a déclaré que le conflit au Haut-Karabakh entre la partie arménienne et l’Azerbaïdjan avait initialement le caractère d’une confrontation ethnique et avait commencé par des crimes contre le peuple arménien. " Ce conflit a commencé non seulement comme un conflit interétatique et une lutte pour les territoires, il a commencé par une confrontation ethnique. Malheureusement, c’est un fait, quand à Sumgait, puis au Haut-Karabakh, des crimes brutaux ont été commis contre le peuple arménien. Nous devons prendre tout cela en compte dans son ensemble », a noté Poutine.

Le dirigeant russe affirme que son pays entretient des relations spéciales avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan et qu’ils ont un intérêt particulier à aider à trouver une solution au conflit. Il est nécessaire de trouver des compromis acceptables pour les deux côtés du conflit, a noté Poutine, ajoutant que près de 5000 personnes ont déjà été tuées dans les combats, avec au moins 2000 pertes de chaque côté.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré que pendant la journée, les forces azerbaïdjanaises ont poursuivi leur offensive sur toute la longueur de la ligne de front. Les opérations militaires étaient actives dans les parties nord et sud. Les opérations militaires dans la direction centrale visaient des colonies spécifiques. Hovhannisyan a noté que ces batailles localisées, qui prennent principalement la forme d’infiltrations par des groupes subversifs azerbaïdjanais dans des communautés plus petites, se poursuivent maintenant. Dans le sud, dans de nombreux points localisés, les troupes azerbaïdjanaises tentent d’avancer leurs positions vers le nord, l’ouest et le nord-ouest. Toutes leurs tentatives ont été repoussées et dans certains cas ont été repoussées, causant d’importantes pertes humaines et matérielles, a déclaré Hovhannisyan. L’artillerie est principalement utilisée, bien que dans certains endroits,les forces aériennes sont également utilisées. Aujourd’hui, les forces arméniennes ont abattu un autre drone Bayraktar de fabrication turque.

Lusine Paronyan, épidémiologiste du Centre national de contrôle et de prévention des maladies

Il y a une croissance sans précédent du nombre de patients COVID avec 500 patients supplémentaires par jour. Paronyan a déclaré que cela était le résultat direct du comportement des gens et que s’il n’était pas freiné, cela entraînerait bientôt l’effondrement du système de santé. Cela pourrait conduire à une situation où les patients dans un état critique nécessitant une hospitalisation ne pourront pas recevoir de soins appropriés. Actuellement, il y a environ 2000 patients à l’hôpital et le ministère de la Santé augmente constamment la capacité des lits. Il y a maintenant de nombreux patients qui doivent être hospitalisés mais qui sont toujours à la maison en attente de l’ouverture des lits. Certains sont renvoyés chez eux après quelques jours de traitement à la moindre amélioration pour faire place à d’autres patients. Naturellement, en temps de guerre, l’attention de chacun est dirigée vers la ligne de front et la pandémie est devenue une préoccupation secondaire.« Cela nous a malheureusement amenés à ce stade où nous avons une progression sans précédent des nombres de COVID », a déclaré Paronyan. « Gardez à l’esprit que nos soldats ont encore plus besoin de nos ressources en soins de santé, de nos médecins et que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter cette progression et faire baisser les chiffres. Notre expérience des 10 derniers mois a montré que nous sommes capables de diminuer les chiffres lorsque les règles anti-épidémiques sont respectées. Maintenant, les chiffres sont dix fois plus élevés que ce que nous avions au début du mois de septembre. » Paronyan a déclaré que le ministère de la Santé partageait sa base de données COVID-19 de patients et leurs contacts avec le ministère de la Défense afin de minimiser le risque d’infections dans l’armée.

Des questions

Parlant de la situation à la frontière entre l’Artsakh et l’Iran, Hovhannisyan a déclaré que des opérations militaires actives étaient en cours. Répondant à une question sur le nombre de victimes et à l’annonce du président russe Vladimir Poutine que chacune des parties compte près de 2 000 morts, Hovhannisyan a souligné que le président russe avait donné des chiffres généraux. Il a ajouté que la partie azerbaïdjanaise et ses alliés avaient plusieurs fois plus de victimes que la partie arménienne. « C’est une vérité absolue et cela ne fait aucun doute », a ajouté Hovhannisyan.

Hovhannisyan a rappelé que des unités subversives des forces azerbaïdjanaises s’infiltrent dans les zones proches de l’endroit où se déroulent les opérations militaires pour créer une atmosphère de panique ou pour prendre des photos. Il a exhorté chacun à être vigilant et à ne pas céder à la panique et à s’organiser. Ces groupes sont généralement petits et après avoir été repoussés avec succès, ils ne retournent généralement pas dans les mêmes communautés. Hovhannisyan a noté que c’est ce qui s’est passé dans le cas de Hadrut et Fizuli.

22 h : L’Infocentre unifié Arménien a publié les noms de 26 militaires tués au combat.

Khalatyan, Grigor [Sevadayi], b. 2001

Mnatsakanyan, Karen [Karapeti], b. 2002

Babayan, Armenak [Mnatsakani], b. 2000

Muradyan, Khachik [Mesropi], b. 2001

Danielyan, Davit [Hmayaki], b. 2000

Khekoyan, Rafik [Zaliki], b. 2000

Kostandyan, Vrezh [Arseni], b. 2000

Avetisyan, Surik [Ishkhani], b. 2001

Zakaryan, Shota [Azizi], b. 2001

Aslamazyan, Aghvan [Smbati], b. 2000

Nahapetyan, Ilya [Vahani], b. 2001

Sargsyan, Vahe [Sargsi], b. 2000

Aghamalyan, Vahe [Sahaki], b. 2000

Barsumyan, Styopa [Davti], b. 2001

Hakobyan, Davit [Ishkhani], b. 2001

Hovhannisyan, Narek [Arturi], b. 2000

Badalyan, Makich [Harutyuni], b. 2002

Balbabyan, Lyova [Rafayeli], b. 1983

Tadevosyan, Vardan [Serozhi], b. 1980

Hovhannisyan, Varazdat [Leviki], b. 1995

Mkrtchyan, Razmik [Galusti], b. 1999

Ananayan, Samvel [Anatolii], b. 1988

Petrosyan, Babken [Arturi], b. 1993

Kirakosyan, Zohrap [Abrahami], b. 1985

Safaryan, Badal [Gevorgi], b. 1965

Harutyunyan, Styopa [Varuzhani], b. 2001

Passer à l’exclusion de la Turquie de la liste des pays bénéficiant des privilèges tarifaires de l’UEE

Le gouvernement arménien indique qu’à l’initiative du vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan, la prochaine session de l’Union économique eurasienne discutera de la suppression d’un certain nombre de pays, dont la Turquie, de la liste des pays ayant droit aux privilèges tarifaires de l’UEE. La liste des pays bénéficiant des privilèges a été approuvée en 2009 par décision de la Commission de l’union douanière. Actuellement, 103 pays en bénéficient.

L’Organisation mondiale de la santé préoccupée par « l’escalade des hostilités » en Artsakh

La déclaration suivante a été faite par le Directeur régional de l’OMS pour l’Europe sur le conflit du Haut-Karabakh :

L’OMS reste préoccupée par l’escalade des hostilités dans les régions du Haut-Karabakh et aux alentours.

Depuis fin septembre, la violence a déplacé des dizaines de milliers de civils, blessé des centaines et tué beaucoup. Nos pensées les plus profondes vont à chaque famille, à chaque membre de la communauté touché.

Les hostilités contribuent déjà à une accélération spectaculaire de la transmission du COVID-19. Les cycles continus de violence et les déplacements de population qui en résultent aggraveront la précarité de la situation sanitaire.

Le conflit entraîne une perturbation directe des soins de santé, alourdissant encore davantage les systèmes de santé déjà étirés par la pandémie. Cela survient à un moment où le nombre de cas de COVID-19 dans la Région européenne de l’OMS continue d’augmenter.

L’OMS appelle à ne pas perdre de temps ni d’efforts non consacrés à la protection des vies et des moyens de subsistance contre une menace pour la santé publique sans précédent dans nos vies.

L’OMS exhorte toutes les parties au conflit à protéger les civils et les établissements de soins de santé qui prennent en charge les blessés et les malades conformément au droit international humanitaire. Dans le contexte du COVID-19, il est particulièrement crucial que tous les agents de santé soient protégés de la violence afin de pouvoir soutenir la riposte à la pandémie.

Une cessation immédiate des hostilités est vitale pour préserver l’accès aux services de santé - un droit humain fondamental.

Président Armen Sarkissian : le cessez-le-feu est une nécessité absolue, la Turquie doit se retirer de ce conflit

Le président Armen Sarkissian, qui est à Bruxelles pour une visite de travail, a rencontré le président du Conseil européen Charles Michel.

Le président arménien a évoqué en détail l’agression militaire à grande échelle de l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh, qui a été lancée le 27 septembre, et l’implication de la Turquie dans l’assistance militaire et politique à l’Azerbaïdjan.

« Le 27 septembre, l’Azerbaïdjan a pris la décision de rejeter le processus de négociations de paix et de déclencher une guerre pendant que la Turquie leur fournissait une assistance politique, diplomatique et militaire complète », a noté le président Armen Sarkissian.

« La violence au Haut-Karabakh doit cesser », a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel. Il s’est enquis des développements régionaux qui se produisaient dans le contexte du conflit. Le Président arménien a parlé de la situation en détail et a noté que la Turquie mène une politique de déstabilisation dans la région et constitue une menace sérieuse pour la stabilité et la sécurité de la région.

Les parties se sont déclarées profondément préoccupées par les activités militaires en cours qui pourraient entraîner une énorme crise humanitaire. Charles Michel a déclaré que le cessez-le-feu devait être respecté et que les négociations devaient reprendre sans conditions préalables.

Le président Sarkissian a souligné qu’il était très important que les partenaires internationaux comprennent l’essence du conflit et lancent des appels clairs pour arrêter la guerre. « Le cessez-le-feu est une nécessité absolue, tandis que la Turquie doit se retirer de ce conflit », a souligné le président arménien.

