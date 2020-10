Gaguik Tsaroukian libéré contre caution

Arrêté il y a un peu moins d’un mois, le 25 septembre, pour avoir « acheté » les votes de ses électeurs lors des législatives de 2017, l’homme d’affaires Gaguik Tsaroukian, qui dirige le 2e parti du pays, Arménie prospère (BHK), est ressorti libre de prison sur décision d’un tribunal d’Erevan. Sa mise en détention, intervenant trois mois après que le Parlement arménien, contrôlé par l’alliance Im Kayl (Mon Pas) du premier ministre Nikol Pachinian, eut levé son immunité parlementaire, coïncidait à deux jours près avec l’offensive azérie au Haut Karabagh, qui a plongé le pays dans la guerre, et il n’a eu de cesse, depuis, de demander sa libération, au regard de la situation d’urgence dans le pays. G.Tsaroukian, qui est l’un des hommes les plus riches d’Arménie, a dû néanmoins verser une caution de 100 millions de drams (206 000 $) pour sotir de prison.

Le Service de sécurité nationale (SSN) affirme qu’il aurait “créé et mené un groupe organisé” qui aurait acheté plus de 17 000 voix au profit du BHK lors des législatives de 2017, qui lui avaient accordé la deuxième place derrière le Parti Républicain d’Arménie (HHK) alors au pouvoir. G.Tsaroukian avait démenti avec véhémence de telles accusations. De concert avec les responsables de sa formation, il affirme que N. Pachinian aurait ordonné des poursuites judiciaires contre le leader du BHK en réponse à ses appels à la démission du gouvernement, critiqué notamment pour sa gestion de la crise du coronavirus. N.Pachinian comme les agences détentrices de l’autorité ont bien sûr nié que cette procédure ait été politiquement motivée. Un juge de Erevan avait refusé le 21 juin le placement en détention provisoire de G.Tsaroukian, mais la Cour d’appel contournera cette décision, en chargeant un autre tribunal de se saisir de l’affaire, et c’est un juge de ce tribunal qui décidait le 25 septembre d’arrêter G. Tsarukian. C’est le même juge qui acceptera de le libérer contre caution. Mais cette affaire, comme les autres, paraissent bien secondaires, au regard de la situation d’urgence critique créée par la guerre, sur fond d’une crise sanitaire et économique liée au coronavirus qui, loin d’être conjurée, menace de s’aggraver.

Les appels à la libération de G.Tsaroukian s’étaient multipliés après l’offensive turco-azérie. Des responsables du BHK et d’autres figures de proue de l’opposition avaient fait valoir qu’elle renforcerait l’unité nationale alors que la survie même de la nation est menacée. Cette situation d’urgence tend à cimenter la classe politique, comme l’a montré dernièrement la rencontre inédite des trois anciens présidents de la République d’Arménie, Levon Ter Petrossian, Robert Kotcharian et Serge Sarkissian, tandis que N.Pachinian, de son côté, réunissait à deux reprises pour des consultations les représentants de l’opposition extra-parlementaire.