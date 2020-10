Les services publics sont toujours assurés, dans un Haut Karabagh en proie à la guerre

Alors que les combats continuent à faire rage dans et autour du Haut-Karabagh, malgré deux cessez-le-feu consécutifs, les 10 et 17 octobre, les autorités du territoire arménien s’emploient à garantir le bon fonctionnement des services publics. Aucune ville ni aucun village du Haut-Karabagh, à commencer par Stepanakert, n’ont été épargnés par le déluge de feu déversé depuis le 27 septembre par les assaillants azéris, qui ciblent délibérément les infrastructures civiles et parfois les sites résidentiels, contraignant la population civile, essentiellement les femmes et les enfants, à évacuer en Arménie, ou à se (...)