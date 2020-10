Poutine affirme œuvrer à un compromis entre Arméniens et Azéris, rappelle sa neutralité, mais évoque les pogromes anti-Arméniens de Soumgaït

« D’après les chiffres dont nous disposons, les combats dans la zone du conflit du Haut Karabagh ont causé la mort d’au moins 2000 soldats dans chaque camp, soit un bilan total d’au moins 5 000 morts. A titre de comparaison, l’armée soviétique a perdu 13 000 soldats en dix ans de guerre en Afghanistan, alors qu’ici, en si peu de temps, il y a au moins déjà 5000 morts… » C’est en citant ces chiffres, il est vrai effrayants, que le président russe Vladimir Poutine, qui s’est par ailleurs gardé de chiffrer le bilan des pertes (militaires et civiles chez les Afghans), a voulu frapper les esprits, pour mieux souligner l’urgence d’un arrêt des combats au Karabagh. Le président russe a rappelé que la Russie ouevrait en ce sens et déployait tous ses efforts pour parvenir à un accord de compromis entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le conflit qui les oppose au Haut-Karabagh, et a aussi exprimé l’espoir que les Etats-Unis assisteront la Russie dans ses efforts en vue d’amener les parties en cinflit à respecter le cessez-le-feu qu’ils avaient conclu le 10 octobre sous l’égide de la Russie, et qui restera sans effet sur le terrain, comme d’ailleurs celui conclu le 17 octobre sous l’égide de la France, qui copréside avec les Etats-Unis et la Russie, le Groupe de Minsk en charge du processus de paix depuis 1992. “Les ministres des affaires étrangères des deux pays [Arménie et Azerbaïdjan] nous encore rendu visite”, a déclaré le président russe lors d’une rencontre au Valdai Discussion Club. “Ils ont une rencontre prévue à Washington le 23 octobre. J’attends de nos partenaires américains qu’ils agissent de concert avec nous et nous aident dans le règlement. Espérons le meilleur ! » a poursuivi V.Poutine en ajoutant :“Je souhaite vivement qu’on parviendra à ce compromis… Comme vous le savez, je reste en contact étroit avec le président [Ilham] Aliyev et le premier ministre [Nikol] Pachinian. Je leur parle au téléphone plusieurs fois par jour. Nos ministres des affaires étrangères, de la défense et chefs des services de sécurité sont aussi en contact permanent”. Le ministre arménien des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et son homologue azéri Jeyhun Bayramov doivent avoir des entretiens séparés avec le Secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo venderdi à Washington. Ilms avaient rencontré séparément leur homologue russe Sergei Lavrov mercredi, sans que ces discussions ne donnent lieu à quelque résultat concret. Si elle est un partenaire stratégique et allié de l’Arménie, la Russie joue depuis le début des hostilités son rôle de médiation au titre de coprésidente du Groupe de Minsk de l’OSCE, et a coordonné ses initiatives avec ses homologues français et américain, à la faveur de déclarations communes appelant à l’arrpet des combats. “Tous les participants du processus de négociations veulent sincèrement que la situation soit réglée et personne n’y a plus intérêt que la Russie”, a souigné V. Poutinr, en rappelant que Moscou ne prenait position ni pour l’Arménie, ni pour l’Azerbaïdjan dans le conflit. “La Russie a toujours eu des relations spéciales avec l’Arménie”,a-t-il précisé en ajoutant : “Mais nous avons toujours eu des relations spéciales aussi avec l’Azerbaïjan. Plus de deux millions d’Arméniens et environ près de deux millions d’Azerbaïdjanais vivent en Russie … Aussi, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont des partenaires égaux pour nous”. Mais tout en soulignant cette neutralité russe qui s’adressait en priorité à la Turquie, V.Poutine a rappelé les “crimes brutaux commis contre le peuple arménien”, au début du conflit du Karabagh en 1988. “Ce conflit ne se présente pas comme un simple conflit entre Etats ou une lutte pour un territoire. Il a éclaté à l’occasion d’un affrontement interethnique. Hélas, le fait est que des crimes brutaux contre le peuple arménien ont été commis dans [la ville azerbaïdjanaise de] Sumgait puis dans le Nagorno-Karabahh. Nous devons prendre tout cela en considération”.

Le fait que le président russe ait évoqué les pogromes anti-Arméniens de Soumgaït, du 27 février au 2 mars 1988, une ville pétrolière azérie sur la Mer caspienne où la communauté arménienne avait été pourchassée et menacée d’extermination en réponse aux revendications d’autonomie du Karabagh, mérite d’être souligné. Cela montre que le Kremlin est à l’écoute de la partie arménienne, et qu’il entend les arguments historiques et humanitaires sur lesquels elle appuie ses revendications. Dans le même temps, N. Pachinian déclarait jeudi qu’il soutenait la proposition d’un déploiement de forces de paix russes dans la zone du conflit, un « compromis » qui devrait être acceptable aussi par l’Azerbaïdjan, qui a de bonnes relations aussi avec Moscou. Dans un message vidéo adressé à la nation mercredi, Pachinian avait salué le rôle de Moscou qui faisait « de son mieux” pour mettre un terme aux hostilités et relancer le processus de paix au Karabagh. Mais il se montrait dans le même temps sceptique quant à une « solution diplomatique” à la crise, en raison des efforts déployés par l’Azerbaïdjan pour obtenir une victoire militaire. Bakou a dénoncé les déclarations de Pachinian en faisant valoir que sa position sur la résolution du conflit est “constructive.”