Un médecin canadien au coeur de la guerre du Haut-Karabakh

Des médecins aux infirmières, ils sont une cinquantaine de membres du corps médical de la diaspora arménienne à avoir pris l’avion pour aider les blessés, les soldats et les civils, qui se comptent par centaines dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. L’un d’entre eux est Canadien et a décidé de se rendre sur place cette semaine. Il raconte son expérience.

C’est après un quart de travail de 30 heures que Raphael Vartazarmian répond à nos questions avant de tenter de récupérer quelques moments de sommeil. Cet urgentologue québécois de 44 ans est parti de l’aéroport de Montréal cette fin de semaine pour se rendre à Erevan, la capitale de l’Arménie.

lire la suite....

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1743047/haut-karabakh-vartazarmian-raphael-armenie-medecin-guerre