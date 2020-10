Macron a reçu jeudi le président arménien

Paris, 22 oct 2020 (AFP) - Emmanuel Macron a poursuivi jeudi ses efforts

diplomatiques pour un cessez-le-feu au Nagorny Karabakh en recevant à l’Elysée

le président arménien Armen Sarkissian, après avoir parlé au téléphone avec le

Premier ministre arménien Nikol Pachinian et avec le président azerbaïdjanais

Ilham Aliev.

L’Arménie a exclu mercredi toute « solution diplomatique » avec l’Azerbaïdjan

dans ce conflit, sur fond d’efforts jusque-là infructueux de la communauté

internationale pour négocier une trêve durable.

Le chef de l’Etat avait déjà participé à une médiation le 17 octobre, aux

côtés de la Russie et des Etats-Unis, qui avait abouti à une promesse de

cessez-le-feu entre Arménie et Azerbaïdjan qui a très vite été violé.

Le président russe a déclaré jeudi que le nombre de morts depuis la reprise

des combats fin septembre entre l’Azerbaïdjan et des séparatistes arméniens

dans le Nagorny Karabakh « s’approche de 5.000 ».

Le groupe de Minsk, qui réunit Russie, France et Etats-Unis, tente

d’œuvrer pour des « négociations substantielles » mais qui nécessitent "un

climat apaisé", a reconnu l’Elysée.

La France a décidé d’envoyer une aide médicale au profit des blessés, dont

les détails seront précisés dans les jours à venir, ajoute la présidence

française.