Le conflit du Haut Karabagh est né sur des bases de tensions ethniques

Selon le président de la Russie, Vladimir Poutine, le conflit du Haut Karabagh n’a pas pour origine une lutte de territoire entre des Etats mais a débuté sur des bases de divisions ethniques. « Malheureusement, ceci est une preuve, lorsqu’à Soumgaït il fut organisé sur fond du conflit du Haut Karabagh des crimes contre le peuple arménien. Tout cela, nous devons en tenir compte » dit Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé que durant des années il a réalisé de nombreuses propositions pour régler le conflit afin que la situation se stabilise. Mais le président Russe regrette que son travail n’ait pas abouti et « le plus tragique est que des gens meurent ». Vladimir Poutine a également affirmé qu’il y avait des milliers de morts en confiant que durant les 10 années de guerre en Afghanistan le nombre de morts fut de 13 000 et qu’entre le Haut Karabagh et l’Azerbaïdjan en très peu de temps on compte déjà des milliers de morts « il y a tellement de blessés, combien de personnes souffrent, des enfants…pour nous c’est une situation exceptionnelle ». Le président Russe a une nouvelle fois demandé aux parties l’application du cessez-le-feu humanitaire et rappelé que les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de l’Azerbaïdjan furent reçus à Moscou et vendredi 23 à Washington.

Krikor Amirzayan