La Russie pourrait intervenir au Haut-Karabakh

Le vice-président de la Commission des affaires d’intégration de la CEI et de l’Eurasie de la Douma d’État russe, Konstantin Zatulin, n’a pas exclu qu’une opération de débarquement militaire puisse être l’une des options de la réponse de la Russie à la situation au Haut-Karabakh.

Zatulin a noté que la paix dans la région a été perturbée par l’Azerbaïdjan et la Turquie, et il convient de leur rappeler tous les deux « qui reste le leader dans l’espace post-soviétique », a rapporté RIA Novosti. Dans le même temps, Zatulin a déclaré qu’il n’était pas sûr de la manière dont Moscou devrait agir, mais il n’a pas exclu une éventuelle opération de débarquement.

« Sous la forme d’un renforcement démonstratif du potentiel militaire arménien. Sous forme de candidature à l’OTSC, avec la raison de la nécessité de prendre des mesures pour défendre le territoire arménien, non pas le Haut-Karabakh mais le territoire arménien. Par l’ouverture du blocus aérien. Nous devons clairement expliquer à la Géorgie qu’en cas de nécessité, elle doit accepter calmement que les forces et les mesures nécessaires doivent être envoyées en Arménie par son espace aérien. C’est une décision imposée, car nous parlons de la propagation des militants dans tout le Caucase, dont la Russie, la Géorgie et tous les autres souffriront », a-t-il dit, faisant référence au recrutement par l’Azerbaïdjan de militants djihadistes de Syrie.

« Une menace plane sur une grande partie de la population arménienne, qui se souvient historiquement du génocide dans cette région. Nous devons agir », a déclaré Zatulin.

De son côté la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a évoqué aujourd’hui la possibilité d’une opération antiterroriste russe au Haut-Karabakh en rapport avec la présence de djihadistes.

"Les experts militaires et les représentants des agences compétentes contrôlent étroitement cette question, ce qui nous préoccupe. Nous avons parlé à ce sujet, y compris en public, mais je peux vous assurer que des travaux non publics sont menés très activement, car c’est un problème grave pour nous », a déclaré Zakharova.