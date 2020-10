Recep T. Erdogan assiste aux funérailles de Markar Essayan

Une importante cérémonie s’est déroulée aujourd’hui à Istanbul pour les obsèques de Markar Essayan* (51 ans), député du parti AKP d’Istanbul et membre du MYK, des suites d’un cancer de l’estomac.

Le président Erdogan a déclaré : « Nous n’oublierons jamais ses contributions à la politique et à la démocratie de notre pays ».

De nombreux politiciens et journalistes ont participé à la cérémonie en l’église arménienne de la Vierge Marie d’Istanbul.

Le président Recep Tayyip Erdogan et son épouse la Première Dame Emine Erdogan, le président de la Grande Assemblée nationale Mustafa Şentop, le porte-parole İbrahim Kalın, le directeur de la communication de la présidence Fahrettin Altun, le ministre de la Justice Abdühamit Gül, le ministre de la Santé Fahrettin Koca, le ministre de la Culture et du Tourisme Mehmet Nuri Erüsoy, le ministre de l’Intérieur Mehmet Nuri Erüsoy, le ministre de l’Intérieur Vice-président du parti et adjoint d’Istanbul Numan Kurtulmuş, vice-président du parti AK Mahir Ünal, gouverneur d’Istanbul Ali Yerlikaya, chef de la police d’Istanbul Zafer Aktaş, président provincial de l’AK P Istanbul Bayram Şenocak, les sœurs d’Essayan Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Esayan, Hikda Hamamcıyan et son frère Sima Essayan étaient présents.



*Markar Essayan est né le 4 février 1969 à Istanbul. Il a terminé ses études primaires à l’école primaire catholique arménienne privée de Bomonti et au lycée de l’école secondaire arménienne privée de Getronagan. En 1995, il est diplômé de la Faculté d’administration des affaires de l’Université Anadolu. Il a partagé ses idées dans de nombreux journaux et programmes télévisés. Il sera enterré au cimetière arménien de Sisli.