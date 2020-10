Quatre responsables locaux du parti prokurde HDP arrêtés

Diyarbakir (Turquie), 22 oct 2020 (AFP) - La police a arrêté jeudi dans le

sud-est à majorité kurde de la Turquie quatre responsables du principal parti

prokurde du pays, le HDP, ont indiqué des sources sécuritaires.

Les quatre personnes, arrêtées lors de raids policiers, sont les

co-présidents du HDP à Diyarbakir, chef-lieu de la province éponyme, Hulya

Alokmen Uyanik et Zeyyat Ceylan, et leurs homologues du district de Yenisehir,

Remziye Sizici et Kasim Kaya, selon les sources.

Des bannières du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et des documents

ont été saisis lors de ces raids, a indiqué une source judiciaire parlant sous

couvert d’anonymat.

Le pouvoir turc accuse HDP d’être une « vitrine politique » du PKK, chef de

file de la guérilla kurde en Turquie depuis 1984 et classé organisation

terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

Le HDP, dont plusieurs responsables ont été arrêtés depuis trois ans,

rejette ces accusations et se dit victime de répression en raison de sa

farouche opposition au président turc.

Selahattin Demirtas, ancien dirigeant emblématique du HDP est détenu depuis

novembre 2016 pour des accusations en lien avec le « terrorisme ».

Plusieurs maires pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie ont été déchus de

leur mandat et arrêtés ces derniers mois pour leurs liens présumés avec le PKK.