Lettre ouverte à Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris

Chère Anne Hidalgo,

Paris, la Ville lumière, Paris, la capitale de la France des Lumières, Paris doit maintenant illuminer Stepanakert, la capitale de l’Artsakh (Haut Karabakh) actuellement dans une obscurité totale. Ville noire, au cœur de cette guerre du XXIe siècle, ville noire sous les assauts meurtriers turco-azéris et sous les attaques d’une internationale de mercenaires terroristes djihadistes. Ces mêmes terroristes, dans cette guerre de l’Obscurantisme contre la Civilisation, viennent de décapiter un magnifique professeur d’histoire dans la région parisienne.

Chère Anne Hidalgo, nous sommes Parisiens, nous sommes Français, nous sommes Arméniens, nous sommes Citoyens européens et Citoyens du monde : nous vous sollicitons afin que Paris reconnaisse l’indépendance de l’Artsakh - de toute urgence.

Cette mobilisation est primordiale pour freiner le 2e génocide des Arméniens qui est en cours actuellement, ce dont tous les Arméniens, et pas seulement eux, ce dont tous les peuples génocidés - qui savent ce que c’est - sentent la menace grandir sur leur peau si rien n’est fait.

Votre engagement peut jouer un rôle crucial et encourager les villes de France, les capitales européennes de faire de même.

Nous comptons sur vous pour nous sauver tous de cette nouvelle Catastrophe.

Chère Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, veuillez agréer l’expression de notre considération distinguée.

Pour Coopération Arménie, Liliane Daronian

Pour Diaspoarts, Vatché Demirdjian