Discours d’Araïk Haroutiounian (22 octobre)

Discours prononcé ce matin depuis une tranchée du front, non loin d’Aghdam.

« Cher compatriotes,

Depuis le front, où je me trouve, dans une des tranchées d’Aghdam, à quelques centaines de mètres à peine de l’ennemi, je veux vous lancer l’appel suivant.

Pour vaincre, il faut avant tout croire à la victoire. Car la plus grande force, c’est de croire à la victoire.

Moi je crois qu’on va vaincre. Et je veux que tous, vous croyiez que nous allons vaincre.

Je veux que dans nos églises, nous priions chaque jour pour nos martyrs ainsi que pour nos soldats qui sont en première ligne.

Je veux que chaque Arménien, le matin au réveil, prie pour notre victoire.

Je veux croire que nous allons vaincre.

Je veux que l’unité nationale dont nous faisons preuve soit conservée.

Je veux que nous soyons tous conscients que de vous dépend l’avenir de notre peuple.

Je veux que sans perdre de temps, dès aujourd’hui, dans l’heure qui vient, vous remplissiez votre devoir envers la patrie. Et dans la mesure du possible, que ce soit au front. A la frontière, on vous attend avec plus d’impatience que jamais.

Accomplissez avec honneur votre devoir national.

Ceci est une guerre nationale.

Et pour terminer, je veux redire à nouveau :

Il faut y croire.

Moi j’y crois.

Nous vaincrons ! »

Traduction : Séda Mavian