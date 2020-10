L’ambassadrice auprès de l’OTAN préconise que l’Azerbaïdjan accueille les Arméniens au sein de ses « frontières souveraines »

Lors d’un briefing, l’ambassadrice Kay Bailey Hutchison* auprès de l’OTAN, a déclaré :

« L’OTAN essaie de faire ce que font les États-Unis, ce que la Russie fait également, c’est-à-dire essayer d’arrêter le conflit au Haut-Karabakh. C’est un problème qui sévit depuis 30 ans. Il y a un groupe de coprésidents de Minsk, qui est composé des États-Unis, de la Russie et de la France, qui est prêt à entrer dans le conflit initial, où se trouvent les frontières souveraines de l’Azerbaïdjan et qui peut accueillir la population arménienne à l’intérieur de ces frontières ? Cela peut être réglé et ce conflit prendrait fin », a déclaré Hutchison.

« En attendant, nous encourageons les deux parties - et je crois que les deux ministres des Affaires étrangères vont se réunir à Washington ; au moins, c’était un plan pour eux de se réunir à Washington cette semaine - pour discuter d’un moyen d’arrêter la violence, d’arrêter le meurtre. Cela ne peut pas être réglé dans un conflit militaire. Il doit être réglé sur les questions des lignes de démarcation et des questions de souveraineté », a-t-elle déclaré.

« Et c’est ce que nous demandons, la Russie fait la même chose, ainsi que la France. Et nous espérons qu’ils accepteront que ce groupe ou tout groupe dont ils pourraient tous les deux convenir serait digne de confiance pour eux de résoudre ce problème sous-jacent afin que le le conflit et les massacres et les destructions puissent s’arrêter dans cette zone », a ajouté l’ambassadrice.

*Kay Bailey Hutchison, nommée ambassadrice des États-Unis auprès de l’OTAN par le président Donald Trump, en 2017 , membre du Comité sénatorial des forces armées. Elle a également été présidente du sous-comité de la construction militaire et membre du sous-comité de la défense du comité des crédits du Sénat. Elle a rempli deux mandats en tant que présidente du conseil des visiteurs de l’Académie militaire américaine de West Point.

