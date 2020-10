Des composants en moins pour les drones turcs

La société américaine Viasat, Inc. a juré de cesser de fournir ses technologies à la Turquie qui les utilise pour fabriquer les drones de combat Bayraktar. Drones qui sont largement utilisés par les forces armées azéries et les mercenaires djihadistes contre les civils en Artsakh. Comme le rapporte l’agence Armen Press, les Arméniens de Californie ont organisé une manifestation devant le siège de cette société et ont été reçus par Ken Peterman, président de Government Systems chez Viasat Inc. Le fabricant devrait donc suspendre ses livraisons à la Turquie et demander des explications au gouvernement américain.