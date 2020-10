La société américaine Viasat a confirmé l’arrêt de ses livraisons à la Turquie pour ses drones Bayaktar

La société américaine Viasat vient d’annoncer l’arrêt de ses livraisons à destination de la Turquie. Viasat équipait notamment les drones tueurs turcs Bayraktar de triste réputation en Artsakh et en Arménie. Viasat fait ainsi suite aux demandes de la communauté arménienne des Etats-Unis qui manifeste contre toutes les fournitures d’armes à la Turquie qui sont utilisées contre la population civile arménienne en Artsakh. La militante arménienne Kristiné Haladjian avait rencontré Ken Peterman le représentant de Viasat et avait fait par de l’émotion de la communauté arménienne des Etats-Unis face à ces ventes de systèmes d’armements à la Turquie. Ken Peterman avait aussitôt répondu que sa société arrêtait toute livraison à la Turquie et allait demandait des comptes à Washington.

Krikor Amirzayan