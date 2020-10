Arayik Harutyunyan : nos soldats sont certains de la victoire

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh qui était au front aujourd’hui 22 octobre a rencontré de nombreux officiers et soldats. « A chaque fois je reviens du front avec une nouvelle force (…) le moral de nos hommes est au plus haut et il n’y de leur part aucun doute de la victoire » dit Arayik Harutyunyan. « Il est aujourd’hui très important que leur optimisme se propage à ceux qui sont derrière le front, derrière nos soldats. Pour mener un combat utile et la victoire, l’union de nous tous est indispensable avec une force collective » dit Arayik Harutyunyan lançant ainsi un appel à tous les Arméniens de la planète.

Krikor Amirzayan