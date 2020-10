Athènes dénonce le maintien du navire turc d’exploration en Méditerranée orientale

Athènes, 22 oct 2020 (AFP) - Athènes a envoyé un message sur le système

maritime d’alerte NAVTEX dénonçant « l’activité illégale » d’un navire turc

d’exploration gazière dans une zone en Méditerranée orientale disputée par les

deux pays voisins, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Défense.

Ce message émis par le service hydrographique de la marine grecque à

Hérakleion sur l’île grecque de Crète est une riposte à la notice

d’information maritime (NAVTEX) émise par la Turquie mercredi, qui maintient

le navire Oruç Reis dans une zone entre les îles grecques de Rhodes et de

Kastellorizo, selon la même source.

Selon Athènes, "l’activité de ce navire est illégale et non autorisée et

recouvre le plateau continental grec".

Athènes a multiplié ces derniers jours ses protestations contre le renvoi

de l’Oruç Reis depuis le 12 octobre dans cette région, le considérant comme

une « menace directe à la paix et à la sécurité dans la région ».

La marine turque avait initialement annoncé que le navire controversé

serait en Méditerranée orientale « du 12 au 20 octobre » mais elle avait

renouvelé mercredi sa NAVTEX en la prolongeant jusqu’au 29 octobre dans cette

zone.

Depuis août, lorsque l’Oruç Reis s’était pour la première fois rendu dans

cette zone pour presque un mois avant se retirer début septembre, les tensions

entre les deux pays, qui se disputent des zones maritimes considérées riches

en hydrocarbures, ne cessent de monter.

Mardi, Athènes a demandé à l’Union européenne d’examiner une possible

suspension de l’union douanière avec la Turquie. Le chef de la diplomatie

grecque Nikos Dendias a également adressé trois lettres à ses homologues

allemand Heiko Maas, espagnole Arancha Gonzalez-Laya, et italien Luigi Di

Maio, soulignant les « actions provocatrices récentes de la Turquie » et leur

demandant de procéder à « un embargo » sur la vente d’armes à la Turquie.

A l’issue d’un sommet européen la semaine dernière à Bruxelles, le

président du Conseil européen Charles Michel a critiqué la reprise de

l’exploration gazière turque en Méditerranée orientale et rappelé que l’Union

européenne avait prévu d’évaluer la situation en décembre en vue d’éventuelles

sanctions.