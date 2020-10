Jeremy Bacchi s’est exprimé au Sénat sur « sur la situation dramatique que connait le Haut-Karabagh »

Pour sa première intervention au Sénat, Jeremy Bacchi, qui s’était désisté au second tour en faveur du candidat de Martine Vassal, a interpellé le ministre sur la situation dramatique que connait le Haut-Karabagh ces dernières semaines. Selon ce petit-fils de résistant, « plus que jamais, il est temps que la France et l’UE agissent. »

À quand, interroge @JeremyBacchi, la reconnaissance officielle du #HautKarabakh, seul moyen d'assurer la paix durable dans cette zone instable depuis le fragile cessez-le-feu de 1994 ? Membre du groupe de Minsk, la France ne peut se désintéresser du sujet. pic.twitter.com/iomEGTQQlh — Sénateurs CRCE (@senateursCRCE) October 22, 2020