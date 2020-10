De nouveaux groupes de combattants volontaires Arméniens se forment dans toutes les régions d’Arménie

Suite à l’appel de mobilisation du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, de nombreux maires ont commencé à former des groupes de volontaires Arméniens prêts à défendre la patrie. Ces combattants volontaires encadrés par les Préfets des régions d’Arménie, vont s’entraîner et prendre les armes en cas de menace du pays. Des groupes de volontaires déjà formés sont prêts à aller en première ligne des combats en Artsakh. Toute l’Arménie, debout est derrière l’Artsakh et des dizaines de milliers de combattants volontaires vont être rejoints par des dizaines de milliers d’autres volontaires pour la défense de la terre arménienne de l’Artsakh et de l’Arménie.

Krikor Amirzayan