Une campagne - lancée par le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) et fortement soutenue par les principaux alliés du Congrès - a abouti, cette semaine, à une détermination par la bibliothécaire du Congrès, le Dr Carla Hayden, que les livres et autres ressources actuellement catalogués sous le titre « Massacres arméniens » seront référencés comme « Génocide arménien ».

« Cette correction attendue depuis longtemps par la Bibliothèque du Congrès - une position de principe et fondée sur des faits pour l’intégrité des institutions américaines contre l’influence étrangère malveillante - arrive à un moment particulièrement significatif pour les Américains d’origine arménienne », a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA. « Nous voyons aujourd’hui les résultats douloureux et réels des dirigeants américains qui ont permis à la Turquie d’intimider notre pays dans un siècle de silence sur le génocide arménien. Même aujourd’hui - alors qu’Ankara et Bakou cherchent ouvertement à achever la destruction de la patrie arménienne - notre gouvernement a trop peur de dire la vérité à Erdogan et Aliyev. Cela doit prendre fin".

Des lettres bipartites à la Bibliothèque du Congrès appelant à ce changement ont été dirigées à la Chambre des États-Unis par les représentants Adam Schiff (D-CA), Gus Bilirakis (R-FL), Dina Titus (D-NV), Frank Pallone (D-NJ) ), et Jackie Speier (C-CA) et au Sénat par Bob Menendez (D-NJ).

Dans une lettre du 4 décembre 2019 adressée au Dr Hayden, l’ANCA a recommandé de changer la terminologie de la rubrique de sujet de la Bibliothèque du Congrès de « Massacres arméniens, 1915-1923 » à : « Génocide arménien, 1915-1923 », à la suite de l’Adoption quasi unanime de la résolution H.Res.296 (405-11) par la Chambre des représentants américaine le 29 octobre de l’année dernière (le Sénat a adopté une résolution identique, S.Res.150 (100-0) le 12 décembre.

L’Université de Californie - Los Angeles (UCLA), l’une des principales bibliothèques de recherche américaines - a joué un rôle essentiel dans ce changement, en soumettant une demande formelle à la Bibliothèque du Congrès le mois dernier. La demande de l’UCLA a été reprise par l’ANCA dans sa propre soumission.

Au cours des derniers mois, des milliers de défenseurs communautaires ont pesé directement sur la Bibliothèque du Congrès et leurs membres du Congrès via un portail dédié sur le site Web de l’ANCA.

Les dirigeants du Congrès ont salué la décision de la Bibliothèque du Congrès de changer le sujet des massacres arméniens et de caractériser correctement le génocide arménien.

« C’est une bonne nouvelle que la bibliothèque du Congrès, à notre demande, utilisera désormais le terme historiquement exact de« génocide arménien ». C’est une étape supplémentaire pour surmonter la campagne de déni de plusieurs décennies qui a fait taire trop de personnes au sujet du meurtre de 1,5 million d’Arméniens », a déclaré le représentant Schiff. « Cette reconnaissance est particulièrement significative à un moment où le génocide d’il y a un siècle semble trop immédiat, alors que l’Azerbaïdjan et la Turquie commettent actuellement des atrocités en Artsakh".

« Je suis heureux que la Bibliothèque du Congrès ait choisi d’honorer la demande du Caucus arménien de modifier le titre du sujet pour qu’il corresponde au fait historique que les Turcs ottomans ont perpétré une campagne génocidaire au début du XXe siècle qui ciblait systématiquement et impitoyablement les Arméniens », a déclaré le Représentant Pallone. « Ce changement établit la catégorisation que le génocide arménien mérite pour correspondre au bilan historique et aide à donner l’exemple aux chercheurs du monde entier. Le changement de la bibliothèque fait suite au précédent important établi par le Congrès l’année dernière lorsque la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté des résolutions commémorant le génocide arménien ».

« Je suis heureux de voir que la Bibliothèque du Congrès reconnaître enfin le génocide arménien pour ce qu’il était ; un génocide », a déclaré le représentant Bilirakis. « Pendant des décennies, il y a eu une campagne de déni qui a fait taire toute tentative de reconnaître les 1,5 million de vies arméniennes qui avaient été perdues. Bien que notre travail ne soit pas terminé, c’est une étape incroyable alors que nous travaillons à la reconnaissance internationale des atrocités commises par la Turquie il y a à peine un siècle ».

« L’année dernière, j’ai été fier de codiriger la résolution historique de la Chambre pour reconnaître officiellement le génocide arménien, avec les coprésidents du caucus arménien du Congrès », a déclaré le représentant Speier. « En tant qu’institution fondée sur les principes de l’érudition et de l’apprentissage, il est impératif que la Bibliothèque ne craigne pas la vérité. Je suis encouragé de voir la Bibliothèque corrige ses en-têtes de recherche pour adhérer à l’exactitude historique - et pour reconnaître correctement le meurtre de 1,5 million d’Arméniens aux mains de l’Empire ottoman".

« L’utilisation du terme« génocide arménien »est nécessaire pour brosser un tableau précis de l’histoire et honorer à juste titre les victimes de cette atrocité », a déclaré le représentant Titus. « Je suis reconnaissant que la Bibliothèque du Congrès ne cache plus la vérité sur ces crimes horribles. L’administration Trump devrait faire de même. »