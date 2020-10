Déclaration du ministère des Affaires étrangères d’Arménie

Aujourd’hui [22 octobre 2020], le Ministère des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan a publié une déclaration manipulatrice, dans laquelle une tentative a été faite d’attribuer la position de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, qui rejettent le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, à la partie arménienne.

L’agression militaire menée par l’Azerbaïdjan contre le peuple de l’Artsakh, avec l’implication directe de la Turquie et des terroristes pro-turcs, vise à anéantir le peuple indigène d’Artsakh et, dès le premier jour, s’accompagne de nombreuses violations de l’action humanitaire internationale. droit et crimes de guerre. Dans ces circonstances, assurer la sécurité existentielle du peuple d’Artsakh devient un impératif.

La République d’Arménie soutient systématiquement la mise en œuvre inconditionnelle des accords de cessation des hostilités énoncés dans les déclarations faites les 10 et 17 octobre, avec la médiation des dirigeants des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

En poursuivant constamment la position d’exclure le règlement militaire du conflit, nous soulignons une fois de plus que le conflit du Haut-Karabakh peut être résolu exclusivement par des moyens pacifiques, dans le cadre de la coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk, qui détient un mandat international.

Nous demandons à l’Azerbaïdjan et à son partisan la Turquie de ne pas saper les efforts de la communauté internationale pour établir un régime de cessez-le-feu vérifiable et de ne pas s’engager dans leur politique traditionnelle de transfert de blâme.