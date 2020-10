La diaspora arménienne cible les entreprises travaillant pour l’Azerbaïdjan

L’Assemblée arménienne d’Amérique a annoncé aujourd’hui une campagne pour faire pression sur les entreprises de lobbying et de relations publiques pour qu’elles « rejettent l’argent du sang » de l’Azerbaïdjan, qui combat l’Arménie pour le contrôle de l’enclave du Haut-Karabakh. Les coprésidents du groupe, Anthony Barsamian et Van Krikorian , ont déclaré qu’ils allaient contacter les entreprises ainsi que leurs autres clients pour les inciter à faire leurs affaires ailleurs.

« Au lieu de dénoncer le régime d’Aliyev dont le chef [le président Ilham Aliyev ] a promis d’éliminer les Arméniens chrétiens« comme des chiens », ces entreprises doivent arrêter de prendre l’argent du sang à l’Azerbaïdjan et à la Turquie si elles ont une conscience ou un sens du patriotisme américain ," ont-ils dit.

Le gouvernement de l’Azerbaïdjan est représenté par BGR Public Affairs , le cabinet de relations publiques Stellar Jay et le sous-traitant de BGR Baker Donelson .

L’ancien représentant Bob Livingston (R-La.) a mis fin à l’ enregistrement de son groupe Livingston en tant qu’agent étranger de l’Azerbaïdjan la semaine dernière, à peine trois mois après avoir dit au ministère américain de la Justice qu’il était en train de négocier un contrat avec Bakou. DLA Piper a également récemment terminé son travail pour la compagnie ferroviaire CJSC des chemins de fer d’Azerbaïdjan.

Déjà au cours du week-end, la diaspora arménienne a bombardé le groupe S-3 avec plus d’un millier de courriels contenant un message identique faisant pression sur le cabinet d’affaires publiques de Washington pour qu’il cesse de représenter un nouveau client d’Azerbaïdjan . La société a récemment acheté une société basée à Bakou appelée Investment Corporation, LLC pour 25 000 $ par mois pour « créer et placer des médias gagnés et numériques pour faire avancer la diplomatie ». Les Arméniens ont décrit le client de S-3 comme « une façade à peine voilée pour le gouvernement azerbaïdjanais par le biais d’une société écran par procuration ».

D’autres clients de S-3 dont l’organisation comptable KPMG , la marque de luxe française LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton et General Motors sont mis en copie sur les e-mails. La firme n’a pas répondu à une demande de commentaires sur son intention d’abandonner son client de Bakou.