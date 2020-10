La ville de Fowler en Californie a reconnu l’indépendance de l’Artsakh

La ville de Fowler en Californie (Etats-Unis) vient de voter une résolution reconnaissant l’indépendance de la République de l’Artsakh. Information communiquée par le bureau de la Cause Arménienne aux Etats-Unis (ANCA). Le conseil municipal de Fowler a adressé au président des Etats-Unis et au Congrès une demande de reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh. Garnik Ghazaryan membre du conseil municipal de Fowler a affirmé que les Arméniens de l’Artsakh étaient face à un génocide et que la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh était indispensable.

Krikor Amirzayan