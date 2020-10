Les combats avaient repris sur toute la frontière de l’Artsakh, Martouni bombardée, les Forces arméniennes repoussent avec succès l’ennemi azéri

La nuit dernière -du 21 au 22 octobre- l’Azerbaïdjan a procédé à des tirs contre la ville de Martouni (Artsakh) et les villages proches. Ce matin le ministère arménien de la Défense annonçait que les combats avaient repris sur toute la frontière de l’Artsakh. Les combats étant plus intenses en direction de la frontière centre de l’Artsakh. Mais les Forces arméniennes de Défense repoussent à chaque fois les assauts ennemis leur infligeant de lourdes pertes humaines et en matériel. « L’Armée de Défense de l’Artsakh effectue sa mission avec succès » affirme le ministère arménien de la Défense.

Il y a quelques minutes Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense indiquait que les combats étaient davantage actuellement au sud de l’Artsakh où les Arméniens « éliminaient » des groupes de commandos Azéris pris au piège près des positions arméniennes.

Krikor Amirzayan