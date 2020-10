La paix ? Quelle paix ?, par Mooshegh Abrahamian

Les Arméniens ont payé le prix du sang pour « être en paix ». S’ils n’avaient pas résisté héroïquement ils auraient connu la « paix des cimetières » : ils auraient été écrasés. Les pertes énormes subies par un ennemi bien plus nombreux et bien mieux équipé semblent conduire Aliyev à la table des négociations.

En attendant une prochaine occasion de reprendre le combat.

Les Arméniens, quant à eux, n’ont pas un cm2 de terre à céder, ni l’Artsakh proprement dit, ni le couloir de Karvadjar à Varanda que Staline a artificiellement coupé de l’Arménie et de l’Arstakh pour rendre impossible tout retour en arrière.

Revenir aux frontières que seul un cerveau pervers et cruel pouvait imaginer est impossible.

Monsieur le Président Armen Sarkissian, vous n’avez pas le droit de dire qu’après un cessez-le-feu strictement respecté, tout est négociable, pas plus les 5 ou les 7 districts du couloir que l’Artsakh lui-même.

Les Arméniens du monde entier, à commencer par ceux qui défendent la patrie au prix de leur vie, n’accepteront pas que vous négociiez sur tapis vert ce que l’ennemi n’a pu conquérir par les armes.

La seule frontière viable face à des Etats qui ne rêvent que de nous faire disparaître de la surface de la terre est celle que depuis 30 ans les Arméniens ont tracée de leur sang.

Ayez le courage de nos soldats : affirmez que tout ce que nous avons à offrir c’est la paix, une paix que seule notre vigilance de tous les instants pourra préserver.

Ne sapez pas le moral des troupes qui pourraient se demander à quoi bon se battre si nous allons retourner à des frontières invivables qui ne seront que le prélude à une nouvelle guerre.

Ne gâchez pas cette extraordinaire mobilisation qui dans le monde entier a proclamé : « l’Artsakh c’est l’Arménie » !!!

Nos soldats ne doivent pas mourir pour rien. La rhétorique azérie n’a pas changé et ne changera pas : l’Artsakh et les districts environnants sont occupés par l’Arménie. La paix ne sera possible que contre retour de ces terres à l’Azerbaïdjan.

La réponse doit être la suivante :

Nous savons qu’en cas de défaite arménienne vous détruirez toute présence arménienne dans les territoires « reconquis » comme vous l’avez fait au Nakhidjevan. Votre logique est de détruire toute présence arménienne dans le Caucase. De ce point de vue vous concevez le cessez-le-feu ou la paix non pas comme un moyen de régler définitivement un différend territorial mais comme un intermède dans le « règlement définitif » de la question arménienne. Vous pensez que le temps travaille pour vous et vous êtes patients. L’intermède survient quand vous n’arrivez pas à vaincre militairement ou lorsque vous êtes vaincus.

Voici désormais notre logique. A chaque fois que vous utiliserez les armes contre nous et que nous vaincrons, nous considèrerons que la guerre a résolu un problème insoluble diplomatiquement.

D’ores et déjà nous affirmons que la présente guerre scelle une fois pour toutes le problème de l’Artsakh et des territoires environnants. Qu’il n’y aura pas de retour en arrière possible.

Dans le cas d’une prochaine guerre, car, nous le savons, vous n’en resterez pas là, c’est le Nakhidjevan que nous reprendrons.

Mooshegh Abrahamian

Venasque le 21/10/2020