Ethique : « cela fait longtemps que je n’attends plus rien de l’équipe au pouvoir à Jérusalem »

Dans cette interview exclusive accordée à Nouvelles d’Arménie Magazine, Elie Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël en France et intellectuel juif de renommée internationale, condamne fermement les ventes d’armes d’Israël à l’Azerbaïdjan. L’intégralité de cet entretien sera publiée dans le numéro de novembre de NAM. Extraits.

Nouvelles d’Arménie Magazine Comment expliquez-vous qu’Israël soutienne l’Azerbaïdjan, lui-même soutenu par la Turquie, Etat qui critique violemment Israël ?

Elie Barnavi : Je ne pense pas qu’Israël soutienne l’Azerbaïdjan comme le fait la Turquie. Il n’y a nulle idéologie là-dedans, seulement des intérêts. Je suppose que cela s’appelle la Realpolitik, ou, en français, la raison d’Etat. L’Azerbaïdjan présente pour Israël le quadruple avantage d’être un pays musulman séculier, un Etat situé aux frontières de l’Iran, un client appréciable de son industrie militaire et un fournisseur d’hydrocarbures. Que l’éthique n’y trouve pas son compte, c’est l’évidence. Mais cela fait longtemps que je n’attends plus rien de ce côté de l’équipe au pouvoir à Jérusalem.

Cela dit, je pense que c’est une politique à courte vue, qui finira par porter atteinte même aux intérêts froidement définis par la Realpolitik. Quelle meilleure preuve de l’absurdité de cette situation que l’alliance de fait avec un autocrate ouvertement antisémite ? André Malraux a dit un jour qu’« On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans. »

NAM Quelle est votre lecture de la coopération militaire entre Israël et l’Azerbaïdjan ?

EB : Ce n’est pas très compliqué. Israël dispose d’une industrie d’armement puissante, diversifiée, à haute valeur technologique ; l’Azerbaïdjan a de l’argent pour payer ; la géopolitique fait le reste.

NAM Est-ce que la société civile israélienne et la diaspora juive soutiennent cette coopération ?

EB : Non, pas du tout. Mais on ne peut pas dire non plus qu’elle constitue pour elles une préoccupation majeure. La pandémie, les tourments économiques qu’elle entraîne obscurcissent beaucoup de chose. Il faut ajouter en Israël une crise politique profonde, dont on ne perçoit pas la fin. Cela dit, la presse israélienne et la presse juive de la Diaspora condamnent massivement les ventes d’armes israéliennes à Bakou.

